Sağlıkta yeni düzenleme: Bakan Işıkhan "Ödemeler yüzde 20 artırıldı" diyerek duyurdu

11:5417/01/2026, Cumartesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ayakta tedavide kullanılan bazı tıbbi malzemelerde kurumumuzca ödenen tutarı yüzde 20 artırdık" dedi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan yeni düzenlemelerle ilgili gelişmeleri aktardı. Bakan Işıkhan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Vatandaşlarımızın kaliteli ve kapsamlı sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırıyoruz. SGK aracılığıyla Sağlık Uygulama Tebliği’nde yaptığımız yeni düzenlemeler ile Ayakta tedavide kullanılan bazı tıbbi malzemelerde kurumumuzca ödenen tutarı yüzde 20 artırdık. Yenilikçi ve ileri teknoloji tıbbi malzemeleri geri ödememiz kapsamına aldık. Fabry hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilacı daha geri ödeme listemize dahil ettik. Her zaman olduğu gibi milletimizin hizmetinde çalışmaya devam edeceğiz."
