Gündem "Şahane Cuma" İzdihamı Maltepede mağazanın camları kırıldı, 3 yaralı
İSTANBUL

"Şahane Cuma" İzdihamı: Maltepe'de mağazanın camları kırıldı, 3 yaralı

'Efsane Cuma' indirimini sosyal medya hesapları üzerinden duyuran mağaza önünde uzun kuyruk oluştu. Sabah 07.00'dan itibaren mağaza önünde beklemeye başlayan kalabalık, saatler ilerledikçe arttı. Mağazanın açılış saati geldiğinde kapıların açılmasıyla birlikte içeriye hücum eden kalabalık, kapıdan sığmadı. Kalabalığın baskısıyla mağazanın vitrin camı kırıldı. Kırılan cam sebebiyle 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Yoğunluktan dolayı camlar yerle bir oldu.
Yoğunluktan dolayı camlar yerle bir oldu.

Maltepe'de bir mağazada izdiham yaşanınca camlar kırıldı. Vücuduna cam isabet eden 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mağazanın camları kırıldı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, kalabalığı güçlükle sakinleştirdi.

Mağazada yapılan indirimden dolayı kuyruk oluştu.

Satışlar durdu

Mağaza yetkilisi satışları durdurmak zorunda kaldı.

Kuyruk yol boyunca devam etti.

Olayın görgü tanığı Taner Durukan "Efsane Cuma' sebebiyle esnaf arkadaşımız bir indirim yapmış. Sabah 7'den itibaren yoğun bir kalabalık vardı, ortalama bin kişi civarında. Biz de kendi dükkanımızın önünü koruduk, insan kalabalığından. Bir yandan yağış vardı. Dükkanın girişi küçük olduğundan kalabalık yüklenince dükkanın camı çerçevesi aşağıya indi. Biz de korktuk. Hatta 2-3 kişide yaralandı. Ambulans falan geldi, polisler geldi. Polislerin müdahalesiyle insanlar uzaklaştı" şeklinde konuştu.

Saatlerce beklediler

Saatlerce beklediler

İndirim haberini duyan koştu, metrelerce kuyruk oluştu.
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