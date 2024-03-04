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Sahil Güvenlik Bodrum açıklarında lastik bottaki 33 düzensiz göçmeni kurtardı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmaları sonucu Yunanistan unsurları tarafından geri itilen lastik botta bulunan 33 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

00:37 - 4/03/2024 Pazartesi
AA
Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki 33 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 3'ü çocuk 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


#Bodrum
#Sahil Güvenlik
#göçmen
#Muğla
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