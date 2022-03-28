Gündem Sahilde hipotermi geçiren genci kurtarmak için zamanla yarıştılar
İSTANBUL

Sahilde hipotermi geçiren genci kurtarmak için zamanla yarıştılar

İstanbul Boğazı Rumeli Kavağı sahilinde sevgilisiyle tartıştığı için deniz kenarına gelen 27 yaşındaki genç, iddiasına göre kazayla suya düştü. Uzun süre denizde kalan ve hipotermi geçiren genç bir süre sonra kendini kaybetti. Zamanla yarışan ekiplerin halatlarla sahile inerek müdahale ettiği genç, sahil güvenlik botuyla alınarak karaya çıkartılıp hastaneye kaldırıldı. Hareketli anlar ise kameralara yansıdı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Sahilde hipotermi geçiren genci kurtarmak için zamanla yarıştılar
Sahilde hipotermi geçiren genci kurtarmak için zamanla yarıştılar.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Sarıyer Rumeli Kavağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sevgilisiyle tartışan 27 yaşındaki Muhammet Ali Eliaçık, sahil kenarına inerek hava almak istedi. Genç iddiaya göre, bir anlık dalgınlığı sonucu dengesini kaybederek suya düştü. Yüzme bilmediği için denizde çırpınmaya başlayan genç, güç bela kendini karaya attı. Bir süre sonra sahilde balık tutan bir vatandaş, gencin karada hakaretsiz bir şekilde yattığını görerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Sahile inişin uçurumdan olduğu fark edilince itfaiye ekipleri bariyerlere halat bağlayarak aşağıya indi.



Hipotermi geçiren genç için zamanla yarış


Gence ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ancak gencin bilincinin kapalı olduğu ve hipotermi geçirdiğinin fark edilmesi ve sedyeyle taşınamayacağının anlaşılması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bilgi verildi. Bir süre sonra denizden sahile yanaşan sahil güvenlik ekipleri, sedyeye konulan genci bota alarak cadde üzerindeki bir iskeleye çıkarttı. Ambulansa konulan genç tedavi edilmek üzere Seyrantepe Hamidiye Etfal ve Eğitim Hastanesine kandırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen genç, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.
“Canım sıkkındı, kazayla suya düştüm”


Polis ekiplerinin çalışma başlattığı olayla ilgili ifadesine başvurulan gencin canı sıkkın olduğu ve hava almak için sahile geldiğini, intihar etmek gibi bir düşüncesinin olmadığını ve kazayla denize düştüğünü söylediği öğrenildi. Emniyette “taksirle yaralama” suçundan adli işlemi yapılan genç, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne Kelime-i Tevhid yazılı mahya asıldı
FOTOĞRAF 7
Title
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, mahya ustası Kahraman Yıldız ile ekibinin Ayasofya-i Kebir Camisi'ndeki mahya hazırlıklarını gösteren videoyu paylaştı.
Title
Vali Yerlikaya, \"Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'mizin minareleri yine ışıl ışıl.
Title
'La İlahe İllallah' yazılı mahyamız bu ramazan ayında da İstanbul'umuzu ve gönüllerimizi aydınlatacak. Hayırlı olsun.\"
Title
ifadelerini kullandı.
Title
Title
Title
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne Kelime-i Tevhid yazılı mahya asıldı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin minareleri, "La İlahe İllallah" yazılı mahyayla aydınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Cuma namazıyla 24 Temmuz 2020 yılında ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camisi, ramazan ayına sayılı günler kala 11 ayın sultanına hazır hale getirildi.

Emekliye bayram ikramiyesi müjdesi: Paralar hesaplara yatacak
FOTOĞRAF 12
Title
Bayram ikramiyesi belli oldu mu, kaç para olacak? Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli '2022'de ödenecek bayram ikramiyesini sorgulamaya başladı. Peki geçtiğimiz yıl bin 100 TL olarak hesaplara geçen bayram ikramiyesi kaç para olacak? 2022 Emekli Bayram İkramiyesi Hesaplara Ne Zaman Yatacak? Kimler Bayram İkramiyesi Alabilir? Emekli Bayram İkramiyesinin Şartları Neler? 2022 Emekli Bayram İkramiyesi için tüm detaylar...
Title
BAYRAM İKRAMİYESİ NEDİR?<br><br>Bayram ikramiyesi, Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde emeklilere ve SGK ilgili mevzuat kapsamında gelir veya aylık alan hak sahiplerine yapılan ödemedir. Emekli Bayram ikramiyesi Kaç Para? Emekli Bayram İkramiyesi Hesaplara Ne zaman Yatacak? Bu yıl Bayram ikramiyesi ile ilgili masada birkaç formül var.
Title
İLK FORMÜL<br><br>İkramiye formüllerinden biri, enflasyon oranında artış yapılması. 2021 enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti. İkramiye yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş ödeme alınabilecek.
Title
2. FORMÜL <br><br>İkramiye artışında yeniden değerleme oranı da dikkate alınabilir. Bu yılın başında bazı vergi, harç ve cezaların güncellemesinde yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranı baz alındı. Eğer bu artış ikramiyeye yansıtılırsa bin 100 liralık tutar, bin 498 lira 20 kuruş olabilecek. Bu yıl 2 bayramda elde edilecek gelir 2 bin 996 lira 40 kuruşu bulacak.
Title
3. FORMÜL<br><br>Öte yandan emeklinin alacağı en düşük bayram ikramiyesinin 1500 lira olacağı ifade edildi. Emekli milyonlarca vatandaşı beklentisi ise daha fazla. Bunun yanında bayram ikramiyesinden yeni emekli olmuş olanlar da faydalanacak. Bayram ikramiyelerinden tüm emekliler aynı oranda yararlanacak. İşte emekli bayram ikramiyesiyle ilgili tüm detaylar...
Title
4. FORMÜL<br><br>Son olarak bu yıl asgari ücrette uygulanan %50 oranındaki rekor zammın emekli bayram ikramiyesi için de uygulanması söz konusu olan rakamlar arasında.
Title
KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?<br><br>SGK emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük<br>aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit<br>yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.
Title
BAYRAM İKRAMİYESİ HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?<br><br>Emekli bayram ikramiyesi genellikle bayramdan bir hafta önce hesaplara geçiyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 2 Mayıs tarihinde başlayacağı için ikramiyenin 25 Nisan haftasından itiberen hesaplara geçmesi bekleniyor.
Title
BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN NEREYE BAŞVURU YAPILIR<br><br>Bayram ikramiyeleri için için ayrıca başvuru yapmak gerekmiyor. İkramiyeler emekli maaşlarının yatırıldığı hesaplara başvurusuz yatırılacak.
Title
HERKESE AYNI ÖDENECEK<br><br>Bayram ikramiyeleri tüm emeklilere yanı miktarda ödeniyor. Burada maaşın miktarına bakılmıyor. Böylece artış olursa tüm emekliler aynı anda yararlanıyor. Bankaların verdiği promosyon ise emekli maaşına göre belirleniyor. İkramiyeler dul ve yetim maaşı alanlara ise hisse oranında ödeniyor.
Title
Bayramdan önce emeklilik kararı alan sigortalılar da ikramiye hakkını kullanacak. Eğer emeklilik kararı Ramazan bayramından sonra alınırsa bu kez sadece Kurban Bayramı ikramiyesi ödenecek.
Title
NOT: Bayram ikramiyeleri ile ilgili tüm detaylar için;<br>http:www.sgk.gov.trwpswcmconnectdfd4b802-0e40-4727-8f72-d29537d5a915ikramiye.pdf?MOD=AJPERES
Emekliye bayram ikramiyesi müjdesi: Paralar hesaplara yatacak
Emekli milyonlarca kişiye son dakika bayram ikramiyesi müjdesi. Bayram ikramiyeleri emekli milyonlarca kişinin hesabına yatıyor. Emekliye ödenecek bayram ikramiyeleriyle ilgili tarih belli oldu. Emekliye verilecek bayram ikramiyesi ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Emekli bayram ikramiyesi ile ilgili 4 formül masada. Peki Emekli Bayram İkramiyesi Kaç Para 2022? Emekli Bayram İkramiyesi Hesaplara Ne Zaman Yatacak, Kaç Para? 2022 Emekli Bayram İkramiyesi Belli Oldu Mu? Bayram İkramiyesi Kimlere Verilir, Şartları Neler? Ramazan ayına sayılı günler kala bayram ikramiyesi ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde...


Bayram ikramiyesi kaç para olacak?

Bayram ikramiyesi kaç para olacak?

​Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu: Detaylar belli oldu.
Putin içinKasap demeyeceğim

Putin için
'Kasap' demeyeceğim

​Biden'ın sözleri üzerine Macron'dan açıklama.
İğneada açıklarında mayın tespit edildi

​Sualtı Savunma Timleri müdahale ediyor.

​Valiliklere yazı gönderildi.

​Ünlü oyuncu eşiyle ilgili yapılan espriye sinirlendi.

Teröristlerin dini değer ve kutsallara saldırıları artıyor.

Kim Jong Un: ​Geliştirmeye devam edeceğiz.

​Ukrayna'nın işgalini protesto eden Ruslar ülkelerinden kaçıp Türkiye'ye sığındı.

​2 yıl aradan sonra camilerde ilk teravih kılınacak.

​Erzincan'daki kazada ölü ve yaralılar var.

Ukrayna'daki petrol deposunu hedef aldılar.

​Anadolu'nun tohum, bitki ve hayvan türleri 32 gen bankasında korunuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.