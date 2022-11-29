Sahipsiz köpekler ormanlarda barınacak: Pilot uygulama İstanbul'dan başlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvan barınaklarına yer bulunamayan illerde belediyelere ormanlardan yer vermek için düğmeye bastı. İstanbul Valiliği ile çalışma başlattıklarını belirten Tarım Bakanı Vahit Kirişci, "Biz ormanlarımızdan yer vermeyi planlıyoruz. İstanbul’un 39 ilçesi için 30’ar dekarlık yerleri yerel yönetimlerin doğal hayvan barınağı olarak kullanmalarını sağlayacağız" dedi. Kirişci, pilot uygulamanın karşılık bulması halinde diğer illerde de uygulanabileceğini belirtti.

ORMANLARDAN YER TAHSİSİ

Kirişci, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kirişci, hayvan barınaklarına ilişkin yapılan çalışmayla ilgili, şu bilgileri verdi: “İstanbul Valiliğiyle bir çalışma başlattık. Hayvan barınakları konusunda yer yoksunluğu söz konusu. Bu barınakların doğal hayata yakın olması da gerekiyor. Biz ormanlarımızdan yer vermeyi planlıyoruz. Yerel yönetimlere ormanlık alanlardan yer vererek İstanbul’un barınak sorununu gidereceğiz. Bir derneğe ya da gönüllere veremeyiz ama belediyelere yer verebiliriz. İstanbul’un 39 ilçesi için 30’ar dekarlık yerleri yerel yönetimlerin doğal hayvan barınağı olarak kullanmalarını sağlayacağız. Süreci valiliğimiz takip ediyor. İstanbul'da pilot uygulama olarak başlattık eğer karşılığı olursa ve bundan olumlu netice alabilirsek diğer iller için de benzer bir yol izleyeceğiz.”

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SAHİPSİZ HAYVANLAR ÇALIŞTAYI

Bakan Kirişci, önümüzdeki günlerde, şehirlerde sahipsiz hayvan popülasyonunun artışıyla ilgili bir çalıştay düzenleyeceklerini söyledi. Kirişci, “Bu çalıştayda akademisyenlerin, uzmanların görüşlerini alacağız ve bir yol haritası belirleyeceğiz” diye konuştu.