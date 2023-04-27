Sahte MİT'çiler profesörü kandırdı: 1979 cumhuriyet altını ile 400 bin euro kaptırdı

Sanıklar hakkında, ağır ceza mahkemesinde 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Kocaeli Üniversitesi'nden emekli olduktan sonra, rahatsızlığı nedeniyle bakıcısıyla birlikte Bursa'nın Nilüfer İlçesi'nde tek başına yaşayan Prof. Dr. Ahmet T..'yi geçen yıl telefonla arayan bir kişi, kendini MİT mensubu Levent Akçay olarak tanıtıp, sicilini söyledikten sonra, "Bankalar içinde köstebekler bulunduğu biliniyor. Bunun için 6 aydır takip yapıyoruz. Bunları yakalamamız için bize yardımcı olmanızı isterim. Bu bir vatandaşlık görevi" dedi. Prof. Dr. Ahmet T.'den, “Tabi ki yardımcı olurum" sözü alan sahte MİT mensubu, bankalardaki bütün mal varlığını kendilerine bildirmesi gerektiğini söyleyip, “Mal varlığında sakladığın bir şey çıkarsa seni de suçlu görürüz” diyerek telefonu kapattı.
Durumu kardeşi fark etti
Dolandırıcılık olayı, telefonunda WhatsApp’ı sürekli açık olarak bekleyen Ahmet T.'nin uyuduğu sırada evine giren kardeşlerinin durumu fark ederek polise bildirmesi sonucu ortaya çıktı. Evine gelen polis ekiplerinin bilgilendirmesi üzerine dolandırıldığını anlayan Prof. Dr. Ahmet T. polis merkezine giderek şikayette bulundu.
6 şüpheli belirlendi
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Bölgede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelilerin İstanbul’dan farklı zamanlarda taksi ve otobüs ile geldiğini tespit etti. Bölgeye giriş yapan taksileri inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit ederek, Ahmet Laçin (38), akrabası Abdulhakim Laçin (23), İlyas Düger(37), Mehmet Emin Kırboğa (34), Mehmet Sinan Güler (34) ile Funda G.'yi (35) yakaladı. 1979 cumhuriyet altını ve 400 bin euro'ya ulaşamayan ekipler şüphelileri emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 1'i kadın 6 şüpheli cezaevine gönderildi.