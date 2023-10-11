Sahte rezervasyonla vurgun

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı restoran ve eğlence mekanlarına internet üzerinden rezervasyon yaptıran kişilerin ödeme yaptıkları halde mekanlara gittiklerinde rezervasyonlarının yapılmadığı şikayeti üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, mağdurların rezervasyon yaptıkları internet sitelerini kontrol ettiğinde bu sitelerin sahte olduğunu belirledi. Dolandırıcılık şebekesinin ünlü restoranların internet sitelerini taklit ettiğini belirleyen ekipler, mağdurlardan ön rezervasyonlarda masa fiyatı için 500 - 1000 TL, fix menü ve konserli organizasyonlarda ise 10 bin liradan başlayan fiyatlarda para aldığını tespit etti. Ünlü restoranlara ait sahte internet sitelerini kuran ve kullanan kişilerin tespiti için çalışma başlatan ekipler dolandırıcılık şebekesinin üyelerini belirledi. Dün sabah İstanbul merkezli Ankara, Adana, Artvin, Erzurum, Kocaeli, İzmir, Mersin ve Çanakkale’de belirlenen adreslere operasyon yapıldı. 11 kişi yakalandı.