Sahte siteler üzerinden 61 milyon TL'lik vurgun: 10 ilde 33 şüpheli gözaltında

İstanbul ve Antalya İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonlarda;
kripto para ve ürün alım-satım komisyonlarıyla birlikte şüphelilere ait 61 MİLYON TL banka hesap hareketliliği ve bir kişinin kripto uygulaması hesabından rızası dışında 530 bin TL’nin başka hesaplara aktarıldığı tespit edildi.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışma sonucu, 3 farklı sahte sigorta sitesi üzerinden araç sigortası ve kasko yapmak suretiyle vatandaşlarımızın mağdur edildiği tespit edildi.
Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Facebook Marketplace üzerinden “Klima satışı” vaadiyle vatandaşlarımızdan 1 milyon 200 bin TL haksız kazanç sağlandığı tespit edildi.
📌5 adet kripto para soğuk cüzdan hesabı,
📌29 adet telefon,
📌7 adet bilgisayar,
📌13 adet banka/kredi kartı ve
📌2 adet tabancaya el konuldu.