Şakalaşırken okul arkadaşını bıçakla yaraladı

15 yaşındaki M.A. bacağından yaralandı
Aksaray'da bir parkta birbirleriyle şakalaşan lise öğrencilerinden biri şakalaşmayı yanındaki bıçakla sürdürdü. Şakalaşma sırasında A.U. arkadaşı O.M.'yi sol bacağından yaraladı. 15 Yaşındaki çocuk kanlar içinde yere yığılırken ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan A.U.'yü yakalamak için çalışma başlattı.
Aksaray’da lise öğrencisi A.U. (16), parkta şakalaştığı okul arkadaşı O.M.'yi (15), bıçakla yaraladı.
Olay, saat 16.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi 809 Sokak’taki parkta meydana geldi. Lise öğrencileri A.U. ve O.M. parkta birbirleriyle şakalaşmaya başladı. O.M., yanındaki bıçağı çıkartıp şakalaşmayı sürdürürken, O.M.'yi sol bacağından yaraladı. Kanlar içinde kalan O.M. yere yığılırken, korku yaşayan A.U. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı O.M. müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Acil Servis’te tedaviye alınan O.M.,
“Beni bir arkadaşım bıçakladı. 11’inci sınıf öğrencisiyim. Şakalaşmadan oldu. Okuldan arkadaşım”
dedi. O.M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, olay yerinden kaçan A.U.'yü yakalamak çalışma başlattı.
#Şaka
#Öğrenci
#Bıçaklama