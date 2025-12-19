Yeni Şafak
Sakarya'da 37 mahallede şap karantinası başlatıldı

22:2719/12/2025, Cuma
AA
Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan
Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan

Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, yaptığı yazılı açıklamada şap hastalığıyla ilgili denetimlerin devam ettiğini belirterek, 37 mahallenin karantinaya alındığını ifade etti.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde şap hastalığı nedeniyle 37 mahallenin karantinaya alındığı bildirildi.

Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Üçoluk, Subatağı ve İhsaniye mahallelerindeki 3 işletmede aktif olarak şap hastalığı mihrakının bulunduğunu kaydetti.

Şap hastalığıyla ilgili denetimlerin devam ettiğini belirten Arslan,
"Kızılcık, Kurudere ve Yeşilköy mahalleleri dışındaki 37 mahallemizde hayvan hareketlerine kısıtlama konuldu ve kordon karantina önlemleri alındı."
ifadesini kullandı.
Arslan, şap hastalığı ve karantina süreciyle ilgili 40 mahalle muhtarının bilgilendirildiğini aktararak,
"Mahallelerdeki hastalık yayılımını engellemek için hastalık olan işletmelere ve komşu işletmelere bilgilendirme yapılarak dezenfektan verildi."
değerlendirmesinde bulundu.

Aşılama çalışmalarına vurgu yapan Arslan, şunları kaydetti:

"Şap hastalığı nedeniyle erken dönem yaz şap aşılaması çalışmaları kapsamında 12 bin 725 büyükbaş hayvan aşılandı. Rapel şap aşılaması çalışması kapsamında da 6 bin 800 büyükbaş hayvan aşılandı. Rapel aşılama çalışmaları devam ediyor. Hastalık bulunan mahallelere şu ana kadar 15 ziyaret yapıldı. Karantina ve kısıtlama kurallarına uyulması, hastalığın yayılmasını önlemede büyük önem taşıyor."



