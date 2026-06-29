Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sakarya'da 'Anadolu Mirası' operasyonu: Yüzlerce tarihi eser ele geçirildi

Sakarya'da 'Anadolu Mirası' operasyonu: Yüzlerce tarihi eser ele geçirildi

18:2329/06/2026, Pazartesi
IHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Aramalarda; tarihi eser niteliği taşıyan 584 adet sikke, 177 adet değerli taş ve 45 adet obje olmak üzere toplamda 806 adet tarihi eser ele geçirildi.
Aramalarda; tarihi eser niteliği taşıyan 584 adet sikke, 177 adet değerli taş ve 45 adet obje olmak üzere toplamda 806 adet tarihi eser ele geçirildi.

Sakarya’nın Geyve ilçesinde jandarmanın düzenlediği "Anadolu Mirası" operasyonunda bir şüphelinin evinde 806 adet tarihi eser ele geçirildi. Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen operasyonda yakalanan şüpheli hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Sakarya’nın Geyve ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen "Anadolu Mirası" operasyonunda, bir şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada toplam 806 adet tarihi eser ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele operasyonları kapsamında yürüttüğü istihbari çalışmalar neticesinde Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hareket eden jandarma ekipleri, 26 Haziran tarihinde Geyve ilçesi İnciksuyu Mahallesi’nde belirlenen bir adrese "Anadolu Mirası" adı verilen operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında takibe alınan şüpheli şahsın ikametinde detaylı aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda; tarihi eser niteliği taşıyan 584 adet sikke, 177 adet değerli taş ve 45 adet obje olmak üzere toplamda 806 adet tarihi eser ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğü’ne teslim edilmek üzere sevk edilirken, yakalanan şüpheli şahıs hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.



#Sakarya
#Anadolu Mirası
#operasyon
#tarihi eser
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YÜZDE 1,8'LİK DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ: Altın neden geriliyor? Yeniden ne zaman yükselişe geçebilir? Altında yeni haftanın ilk sinyali