Gündem

Sakarya'da feci kaza: Araç içerisindeki polislerden biri hayatını kaybetti

Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli üç polis memurunun içinde bulunduğu otomobil, Sakarya'da tıra arkadan çarptı. Kaza sonucu yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis memurlarından biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

00:42 - 28/01/2024 Pazar
AA
Bir koruma memuru Sakarya'daki trafik kazasında hayatını kaybetti.
Bir koruma memuru Sakarya'daki trafik kazasında hayatını kaybetti.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen trafik kazasında 3 koruma polisinden biri yaşamını yitirdi, ikisi yaralandı.

Otoyolun Hendek geçişinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli 3 polis memurunun içinde bulunduğu araç, yabancı plakalı tıra arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 polis memuru, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı polislerden biri kurtarılamadı, diğer ikisinin tedavisi sürüyor.


#Polis
#Sakarya
#Trafik Kazası
#Koruma Memuru
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Okullar ne zaman açılacak, 15 tatil ayın kaçında bitiyor? MEB son dakika açıklamalar...