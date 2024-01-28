Sakarya'da feci kaza: Araç içerisindeki polislerden biri hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı zincirleme kazaya ilişkin olay yeri incelemesi tamamlandı. Rapora göre kazaya karışan hafif ticari aracın şoförü tıra arkadan çarpmaktan, Metro Turizm ve mobilya malzemesi taşıyan kamyonetin sürücüleri hız limiti aşımından, Kamil Koç'a ait otobüs sürücüsü de arkadan çarpmadan kaynaklı kusurlu bulunduğu değerlendirildi.