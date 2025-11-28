Yeni Şafak
Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

17:4728/11/2025, Cuma
IHA
Sakarya'da trafik kazası
Sakarya'da trafik kazası

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaynarca-Karasu yolu Küçükkaynarca mevkisinde meydana gelen kazada, H.T. idaresindeki 16 NA 799 plakalı otomobil ile T.A. hakimiyetindeki 54 TR 0168 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı.

Meydana gelen kazada her iki araçtan toplam 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.





#Sakarya
#trafik kazası
#otomobil
#yaralı
