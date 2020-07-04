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Gündem Sakaryadaki havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı
SAKARYA

Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında dün meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda işçi yaralanarak hastanede tedavi altına alınmıştı. Fabrikada geçmiş yıllarda da birçok kez benzer faciaların yaşanması tartışmalara neden olmuştu. İçişleri Bakanlığı harekete geçti ve patlamayla ilgili idari soruşturma başlatıldı. Yapılan açıklamada, "Sakarya Hendek’te Havai Fişek Fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili olarak idari soruşturma başlatılmış, bu kapsamda İçişleri Bakanlığınca bir Mülkiye Başmüfettişi, bir Polis Başmüfettişi, bir Jandarma Müfettişi görevlendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi DHA
Fabrikadaki patlamanın ikinci gününde enkaz alanındaki çalışmalar havadan görüntülendi.
Fabrikadaki patlamanın ikinci gününde enkaz alanındaki çalışmalar havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, "Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili olarak idari soruşturma başlatılmış, bu kapsamda İçişleri Bakanlığı'nca 1 mülkiye başmüfettişi, 1 polis başmüfettişi, 1 jandarma müfettişi görevlendirilmiştir" denildi.

Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamadan ilk görüntüler
GÜNDEM
Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamadan ilk görüntüler

Süleyman Soylu, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk havai fişek fabrikasındaki patlamanın yaşandığı bölgede
GÜNDEM
Süleyman Soylu, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk havai fişek fabrikasındaki patlamanın yaşandığı bölgede

Sakarya'da havai fişek fabrikasında büyük patlama
OYNAT 00:43
Sakarya'da havai fişek fabrikasında büyük patlama
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından birçok kişi kendisini sokağa attı.

Hendek'te havai fişek fabrikasının yakınından kaydedilen görüntüler ortaya çıktı
OYNAT 00:40
Hendek'te havai fişek fabrikasının yakınından kaydedilen görüntüler ortaya çıktı
Sakarya Hendek'te bulunan bir havai fişek fabrikasında çıkan yangının ardından patlama meydana geldi. Olay yerine yakın bir noktadan çekilen görüntülerde patlamaların devam ettiği görülürken fabrikaya çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevkedildi. Kentin genelinde duyulan patlamada gökyüzünü siyah dumanlar kaplarken, patlamanın saat 11:15 civarlarında gerçekleştiği belirtiliyor.

Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi
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Hendek'te, havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikanın bulunduğu bölgeden gökyüzüne dumanlar yükseldi.
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Gökyüzüne doğru çıkan havai fişekler ardı ardına patladı.
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Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi yönlendirildi.
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Patlama sonrası geniş alanda duyulan patlama sesi nedeniyle insanlar sokağa döküldü.
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Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi
Sakarya'nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Kentin her yerinden duyulan patlamayla birlikte havai fişekler gökyüzünde ardı ardına patladı. Patlamayla birlikte çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Bakan Soylu: Patlamada 7 kaybımız var, 4'ü hayatını kaybetti 3 kişiyi arıyoruz
OYNAT 01:28
Bakan Soylu: Patlamada 7 kaybımız var, 4'ü hayatını kaybetti 3 kişiyi arıyoruz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, '(Sakarya'daki patlama) 7 kişilik bir kaybımız var, 4'ü vefat. 3'ünü de arama tarama çalışmalarına devam ediyoruz' dedi.


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