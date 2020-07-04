Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında dün meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda işçi yaralanarak hastanede tedavi altına alınmıştı. Fabrikada geçmiş yıllarda da birçok kez benzer faciaların yaşanması tartışmalara neden olmuştu. İçişleri Bakanlığı harekete geçti ve patlamayla ilgili idari soruşturma başlatıldı. Yapılan açıklamada, "Sakarya Hendek’te Havai Fişek Fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili olarak idari soruşturma başlatılmış, bu kapsamda İçişleri Bakanlığınca bir Mülkiye Başmüfettişi, bir Polis Başmüfettişi, bir Jandarma Müfettişi görevlendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi 04 Temmuz 2020, 10:49 Son Güncelleme: 04 Temmuz 2020, 11:28 DHA