Salıncak Çocuk Kulübü'nden Doğu Türkistan bilincini aşılayan program

Salıncak Çocuk Kulübü, dünyada olup bitenleri yaşlarına uygun etkinliklerle çocukların dünyasına sunmaya devam ediyor. Kardeşlik Buluşmaları ile gönül coğrafyasını genişleten çocuklar çeşitli etkinliklerle hem eğleniyor hem öğreniyor. Geçtiğimiz sene Filistin ve 3 Aylar temasıyla organize edilen buluşma, bu sene ise Doğu Türkistan temasıyla çocukları ve ailelerini bekliyor. Salıncak Çocuk Kulübü gönüllüleri tarafından 2025’in Mart ayında “Aynı Kıble Aynı Secde: Doğu Türkistan” başlığıyla çıkarılan Salıncak Çocuk Dergisi’nin 103. sayısı yoğun ilgi üzerine ikinci baskısıyla çocuk okuyucularıyla buluşmuştu. Çocuklar için yayıncılık ve eğitim faaliyetlerini bir arada sunmaya çalışan Salıncak Çocuk Kulübü bu seneki programını 7 Aralık 2025 saat 14.00’te Taksim Camii KSM’de gerçekleştirildi.

Çocuklar el emeği rozetler boyayıp, Doğu Türkistan için ayraçlar tasarladılar. Kendi yaptıkları bayrakları sallarken dileyenler dua köşesine bir dua bıraktılar. Doğu Türkistan şiirlerini okudular ve minik kalplerinden gelen dualarına hep bir ağızdan Âmin dediler. Doğu Türkistan’ı anmak ve gönüllere kardeşlik tohumlarını saçmak için Salıncak Çocuk kulübü tüm çocukları ve ailelerini bu buluşmada ağırladı.

Salıncak Çocuk Kulübü neler yapıyor?

Salıncak Çocuk Kulübü, çocuklara yönelik eğitim, kültür ve değerler bilinci odaklı faaliyetler yürüten gönüllü bir oluşum olarak çalışmalarına devam ediyor. Kulüp; atölyeler, etkinlikler, sosyal sorumluluk programları ve çeşitli yayınlarla çocuklara hem eğlendirici hem öğretici içerikler sunuyor.

Kardeşlik, dayanışma, iyilik ve gönül coğrafyası bilinci gibi temaları merkeze alan kulüp, Salıncak Çocuk Dergisi ile yayıncılık alanında da faaliyet göstererek çocukların dünyasını zenginleştirmeyi hedefliyor.







