Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Samsun
Samsun Çarşamba Havalimanı 2025 yılında 1 milyon 594 binden fazla yolcuya hizmet verdi

Samsun Çarşamba Havalimanı 2025 yılında 1 milyon 594 binden fazla yolcuya hizmet verdi

11:488/01/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Samsun Çarşamba Havalimanı
Samsun Çarşamba Havalimanı

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 2025 yılında 1 milyon 594 bin 333 yolcuya hizmet sunuldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda aralık ayında yolcu trafiği iç hatlarda 121 bin 163, dış hatlarda 15 bin 191 olmak üzere 136 bin 354 olarak gerçekleşti. Havalimanından iç hatlarda 1185, dış hatlarda ise 130 uçak iniş kalkış yaptı. Yük trafiği ise aralık ayında 1147 ton oldu.


Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 2025 yılında 1 milyon 594 bin 333 yolcuya hizmet verilirken, söz konusu dönemde 17 bin 160 uçak iniş kalkış yaptı, yük trafiği 14 bin 579 tona ulaştı.




#Samsun Çarşamba Havalimanı
#uçak
#havalimanı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tunceli TOKİ kurasına hak kazananlar ile geçersiz başvurular belli oldu mu? TOKİ Tunceli kura katılım listesi sorgulama