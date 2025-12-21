Yeni Şafak
21:2921/12/2025, Pazar
G: 22/12/2025, Pazartesi
IHA
Derbent Barajı’nda 300 amatör balıkçı gökkuşağı alabalığı için yarıştı

Samsun’un Bafra ilçesinde bulunan Derbent Barajı’nda amatör balıkçılara yönelik "Gökkuşağı Alabalık Yarışması" düzenlendi.

Derbent Barajı’nın Kolay bölgesinde gerçekleştirilen yarışma, Balık Ekibi kurucusu Emre Fidan tarafından organize edildi. Yaklaşık 300 amatör balıkçının katıldığı yarışma 4 saat sürdü.


Yarışma sonunda amatör olta balıkçısı Şahin Demir, 35 santimetre boyunda yakaladığı alabalıkla birinci oldu. Dereceye giren balıkçılara olta kamışı ve makara hediye edilirken, yarışmaya katılan tüm balıkçılara çanta, maket yem ve şapka dağıtıldı.

Balık Ekibi Kurucu Başkanı Emre Fidan, yarışmanın amacına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Uzun senelerdir tutkusu olduğum olta balıkçılığını yarışma haline getirerek bugün Gökkuşağı Alabalık Tutma Yarışması’nı düzenledik. Bu projeyi; gençlerin doğa sevgisini artırmak, amatör olta balıkçılığını sevdirmek ve çevre temizliğinin önemini anlatmak amacıyla hayata geçirdik."


Yarışma, hem doğa sevgisinin artırılması hem de amatör balıkçılığın teşvik edilmesi açısından katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

