Yarışma sonunda amatör olta balıkçısı Şahin Demir, 35 santimetre boyunda yakaladığı alabalıkla birinci oldu. Dereceye giren balıkçılara olta kamışı ve makara hediye edilirken, yarışmaya katılan tüm balıkçılara çanta, maket yem ve şapka dağıtıldı.