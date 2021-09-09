Samsun'da Meral Akşener'e tepki: Cumhurbaşkanımızı niçin Netanyahu'ya benzettiniz?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ziyaret gerçekleştirdiği şehirlerde halkın tepkisiyle karşılaşmaya devam ediyor.

NETANYAHU TEPKİSİ

Akşener, şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı işgalci İsrail’in katliamlarının sorumlularından eski İsrail Başbakanı Netanyahu’ya benzettiği sözleri nedeniyle eleştirilerin odağında oldu.

"ÇOK İÇERLENDİM"

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir telefoncuya giren Akşener, esnafın "Cumhurbaşkanımızı Netanyahu'ya benzettiniz ben buna çok içerlendim. Niçin böyle bir benzetme yaptınız?. Aynı şeyi Fetullah Gülen'e de söyleyebilir misiniz?" sorusuyla karşılaştı.

"KONUŞMAMI İYİ DİNLE"

Bu soru karşısında Akşener, sözlerinin yeniden dinlenmesini istedi ve benzetme yapmadığını savundu. Akşener, "Benim konuşmamı dikkatle okursan ne dediğim açık. Benzetme değildi. Sen öyle inanıyorsan ben sana saygı duyuyorum" dedi.

REKLAM

GÜNDEM Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı katil Netanyahu'ya benzetti

GÜNDEM Hükümeti Akşener'e şikayet eden vatandaşa şehit ağabeyinden tepki: Yalan söylüyorsunuz

GÜNDEM Akşener'e tepkiler dinmiyor: Bayburt'ta partililerle vatandaşlar arasında yumruklu arbede

GÜNDEM Meral Akşener bu kez Sivas'ta protesto edildi: 'FETÖ'cünün kralı' diye bağırıp istifaya çağırdı