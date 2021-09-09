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Samsun'da Meral Akşener'e tepki: Cumhurbaşkanımızı niçin Netanyahu'ya benzettiniz?

Ziyaret ettiği her şehirde halkın tepkisiyle karşılaşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Samsun'da da aynı durumu yaşadı. Bir esnaf, Akşener'e "Cumhurbaşkanımızı Netanyahu'ya benzettiniz. Çok içerlendim. Niçin böyle yaptınız. Aynı şeyi Fetullah Gülen'e de söyleyebilir misiniz?" sorusunu yöneltti. Akşener ise benzetme yapmadığını savunarak "Benim konuşmamı dikkatle okursan ne dediğim açık" yanıtını verdi.

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Samsunda Meral Akşenere tepki: Cumhurbaşkanımızı niçin Netanyahuya benzettiniz?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Samsun'da bir esnaf tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ziyaret gerçekleştirdiği şehirlerde halkın tepkisiyle karşılaşmaya devam ediyor.

NETANYAHU TEPKİSİ

Akşener, şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı işgalci İsrail’in katliamlarının sorumlularından eski İsrail Başbakanı Netanyahu’ya benzettiği sözleri nedeniyle eleştirilerin odağında oldu.

"ÇOK İÇERLENDİM"

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir telefoncuya giren Akşener, esnafın "Cumhurbaşkanımızı Netanyahu'ya benzettiniz ben buna çok içerlendim. Niçin böyle bir benzetme yaptınız?. Aynı şeyi Fetullah Gülen'e de söyleyebilir misiniz?" sorusuyla karşılaştı.

"KONUŞMAMI İYİ DİNLE"

Bu soru karşısında Akşener, sözlerinin yeniden dinlenmesini istedi ve benzetme yapmadığını savundu. Akşener, "Benim konuşmamı dikkatle okursan ne dediğim açık. Benzetme değildi. Sen öyle inanıyorsan ben sana saygı duyuyorum" dedi.

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