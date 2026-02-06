Yeni Şafak
Samsun'da otomobille motosiklet çarpıştı: İki polis memuru yaralandı

21:456/02/2026, Cuma
AA
Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Samsun’un İlkadım ilçesinde otomobille çarpışan yunus timlerine ait motosikletteki 2 polis memuru yaralandı.

Ş.T’nin kullandığı 55 AHN 425 plakalı otomobil, Kadifekale Mahallesi 30 Ağustos Caddesi’nde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus timlerine ait motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklette bulunan 2 polis memuru yaralandı.

#Samsun
#İlkadım
#motosiklet
#kaza
