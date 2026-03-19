Samsun'dan İstanbul'a gezmeye geldi: Denetimde hayatının şokunu yaşadı

22:4119/03/2026, Perşembe
IHA
İstanbul'da egzoz sistemi mevzuata aykırı olan bir araç trafikten men edildi.
İstanbul’da yapılan trafik denetimlerinde, egzoz sistemi mevzuata aykırı bir araç ekipler tarafından durduruldu. Egzoz sisteminde susturucularının iptal edildiği ve katalizörünün söküldüğü belirlenen araca 21 bin lira ceza kesilirken, araç 30 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Samsun’dan gezmek için geldiğini söyleyen sürücü, "Köyde koyun kuzu ne varsa satacağız artık. Arabamı çok seviyordum. Sırf gezmek için çıkmıştım" dedi.

İstanbul’un Kadıköy ilçesi Caddebostan sahil yolunda gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, egzoz sistemi mevzuata aykırı olan bir araç trafikten men edildi. Sürücü, Samsun’dan İstanbul’a tur atmak için geldiğini söyledi.

Caddebostan sahil yolunda gerçekleştirilen trafik denetimlerinde bir araç ekipler tarafından durduruldu. Yapılan kontrollerde aracın susturucularının iptal edildiği ve katalizörünün söküldüğü tespit edildi. Bunun üzerine sürücüye 21 bin lira idari para cezası uygulanırken, araç 30 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Sürücü, Caddebostan’a sadece gezmek amacıyla geldiğini belirterek, "Caddede bir tur atmak için geldik. Aracımız egzozdan men oldu. Samsun’dan geldik. Susturucular iptalmiş. 21 bin lira ceza yedik, üstüne bir de otopark masrafı çıktı. Köyde koyun kuzu ne varsa satacağız artık. Arabamı çok seviyordum. Sırf gezmek için çıkmıştım" dedi.

Ekiplerin, çevreye rahatsızlık veren ve teknik şartlara aykırı araçlara yönelik denetimlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi.


Sivas bayram namazı vakti 2026: Sivas'ta Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? Diyanet Sivas bayram namazı saati