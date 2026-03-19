İstanbul'da bayram arifesinde kaza: Bir ölü dokuz yaralı

21:0819/03/2026, Perşembe
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde D-100 Karayolu’nda Beylikdüzü yönüne giden personel taşıyan servis aracı, Bahçelievler Mahallesi mevkisinde bariyere çarparak devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine intikal ederek yaralıların müdahalesini sağladı. İstanbul Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, yaralıların durumunun iyi olduğunu belirterek hayatını kaybeden için başsağlığı diledi.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde servis aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

D-100 Karayolu'nda Beylikdüzü istikametine giden personel taşıyan bir firmaya ait 34 LSR 758 plakalı servis aracı, Bahçelievler Mahallesi mevkisinde bariyere çarparak devrildi.

Polis çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 9 kişi ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, tedavi altına alınan 9 yaralının genel durumunun iyi olduğunu belirterek, "Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.



