Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz davasında flaş gelişme: İddianame kabul edildi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca mimar olarak çalışan Başak Cengiz'in 11 Kasım'da yolda yürürken hiç tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla saldırıya uğrayarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılığın hazırladığı iddianamede tutuklu şüpheli Can Göktuğ Boz hakkında “Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme", "Silahla tehdit" ve "Yasak bıçaklar ve diğer aletleri vahim miktarda bulundurma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İlk duruşma 25 Şubat'ta

Mimar Başak Cengiz'in samuray kılıcıyla katledilmesiyle ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi. İlk duruşma 25 Şubat'ta yapılacak.

GÜNDEM Mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden cani için istenen ceza belli oldu

Samuray kılıçlı vahşet

Olay 11 Kasım'da Ataşehir, Barbaros Mahallesi, Karanfil Sokak üzerindeki lüks sitenin önünde akşam saat 19.00 sıralarında meydana geldi.

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Bir inşaat firmasında mimar olarak çalışan Başak Cengiz, yolda yürürken elinde samuray kılıcı bulunan Can Göktuğ Boz'un saldırısına uğradı.

Görgü şahitlerinin ifadelerine göre şüpheli şahıs, hiçbir şey söylemeden elindeki 75 santimetre uzunluğundaki samuray kılıcını Cengiz'e peş peşe saplamaya başladı. Genç kızı yerde hareketsiz kalana kadar bıçaklamaya devam eden şüpheli, daha sonra elindeki kılıçla olay yerinden yaya olarak uzaklaştı.

Polis ekipleri olaya ilişkin şüpheli Can Göktuğ Boz'u gözaltına aldı.

Olayda hayatını kaybeden Başak Cengiz'in Ankara'da ikamet ettiği, geçici görevle İstanbul'da bir inşaat firmasında görevlendirildiği bu olaya kurban gitmese görevini tamamlayıp cumartesi günü evine döneceği öğrenildi.

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Samuray kılıcı ile dehşet saçan Can Göktuğ Boz, önce emniyette, sonra savcılıkta ardından da tutuklanması talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade verdi.

"Öldüreceğim bir kadın bekledim"

Cani katil ifadesinde, "Çok canım sıkkındı. Bir kadını bıçaklamayı düşündüm. Evdeyken birini öldürmeyi planladım. Elime kılıcı alıp dışarı çıktım. Öldürebileceğim, bana direnemeyen birinin, bir kadının geçmesini bekledim. Karşıma o çıktı, öldürdüm" dedi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 15 kılıç ve bıçak ele geçirildi. Ele geçirilen kılıçlar arasında olayda kullanılan samuray kılıcının da bulunduğu öğrenildi.