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İSTANBUL

Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz davasında flaş gelişme: İddianame kabul edildi

İstanbul Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'in samuray kılıcıyla katledilmesiyle ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi. Sanık Can Gök Boz hakkında 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis cezası istendi. İlk duruşma 25 Şubat'ta yapılacak.

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Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz davasında flaş gelişme: İddianame kabul edildi
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca mimar olarak çalışan Başak Cengiz'in 11 Kasım'da yolda yürürken hiç tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla saldırıya uğrayarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılığın hazırladığı iddianamede tutuklu şüpheli Can Göktuğ Boz hakkında “Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme", "Silahla tehdit" ve "Yasak bıçaklar ve diğer aletleri vahim miktarda bulundurma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İlk duruşma 25 Şubat'ta

Mimar Başak Cengiz'in samuray kılıcıyla katledilmesiyle ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi. İlk duruşma 25 Şubat'ta yapılacak.

Mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden cani için istenen ceza belli oldu
GÜNDEM
Mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden cani için istenen ceza belli oldu

Samuray kılıçlı vahşet

Olay 11 Kasım'da Ataşehir, Barbaros Mahallesi, Karanfil Sokak üzerindeki lüks sitenin önünde akşam saat 19.00 sıralarında meydana geldi.

Bir inşaat firmasında mimar olarak çalışan Başak Cengiz, yolda yürürken elinde samuray kılıcı bulunan Can Göktuğ Boz'un saldırısına uğradı.

Görgü şahitlerinin ifadelerine göre şüpheli şahıs, hiçbir şey söylemeden elindeki 75 santimetre uzunluğundaki samuray kılıcını Cengiz'e peş peşe saplamaya başladı. Genç kızı yerde hareketsiz kalana kadar bıçaklamaya devam eden şüpheli, daha sonra elindeki kılıçla olay yerinden yaya olarak uzaklaştı.

Polis ekipleri olaya ilişkin şüpheli Can Göktuğ Boz'u gözaltına aldı.

Olayda hayatını kaybeden Başak Cengiz'in Ankara'da ikamet ettiği, geçici görevle İstanbul'da bir inşaat firmasında görevlendirildiği bu olaya kurban gitmese görevini tamamlayıp cumartesi günü evine döneceği öğrenildi.

  • Samuray kılıcı ile dehşet saçan Can Göktuğ Boz, önce emniyette, sonra savcılıkta ardından da tutuklanması talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade verdi.

"Öldüreceğim bir kadın bekledim"

Cani katil ifadesinde, "Çok canım sıkkındı. Bir kadını bıçaklamayı düşündüm. Evdeyken birini öldürmeyi planladım. Elime kılıcı alıp dışarı çıktım. Öldürebileceğim, bana direnemeyen birinin, bir kadının geçmesini bekledim. Karşıma o çıktı, öldürdüm" dedi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 15 kılıç ve bıçak ele geçirildi. Ele geçirilen kılıçlar arasında olayda kullanılan samuray kılıcının da bulunduğu öğrenildi.

Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz gözyaşlarıyla uğurlandı: Acılı anne ve nişanlısından yürek burkan sözler
FOTOĞRAF 40
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İstanbul'da uğradığı kılıçlı saldırı sonucu yaşamını yitiren mimar Başak Cengiz'in (28) cenazesi, Ankara'da toprağa verildi.<br><br>
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Cengiz için Yenimahalle'deki Yahyalar Merkez Camisi'nde kılınan namaza Başak Cengiz'in ailesi, nişanlısı, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.<br><br>
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Namaz öncesi anne Beyhan Cengiz tabuta sarılarak kızı için ağıt yaktı. Baygınlık geçiren anneye cami bahçesinde ilk yardım uygulandı.<br><br>
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Başak Cengiz'in nişanlısı Mahir Mızrak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, nişanlısını öldüren failin en ağır cezayı alması için konunun takipçisi olacaklarını söyledi.<br>
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\"CENAZE ARABASIYLA GETİRDİM ONU\"<br><br>Bu gibi cinayetlerin bir an önce son bulmasını isteyen Mızrak, \"İdam getirsinler. Psikolojik sorunları varmış. Çıkıp birini öldürecekmiş. Her gün servise binen benim sevgilim o gün servise binmedi. Onu beklermiş.<br>Pazar günü işi bitiyordu onu alıp gelecektim. Düğün hazırlıklarına başlayacaktık. 6 aydır nişanlıydık, 2 yıldır beraberdik. Görevi çıkmasaydı ve oraya gitmeseydi daha erken evlenecektik. Ancak cenaze arabasıyla getirdim onu\" ifadelerini kullandı.
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'GERİ DÖNECEKTİN, GELİN OLACAKTIN YAVRUM'<br><br><br>Bu arada sinir krizi geçiren Beyhan Cengiz, kızının tabutuna sarılarak, 'Yavrumu dalından kopardılar, yavrum doğradılar, yavrumu bizden ayırdılar. Geri dönecektin, gelin olacaktın yavrum. Kuzum benim' diyerek feryat ederken baygınlık geçirdi.<br>
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O sırada Cengiz’in yanındakiler anneyi omuzlarına alarak cami dışına çıkardı. Beyhan Cengiz, gelen ambulansla hastaneye götürüldü.
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Başak Cengiz’in cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.<br>
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OLAY<br><br>İstanbul Ataşehir'de sokakta yürürken, 27 yaşındaki Can Göktuğ Boz'un kılıçla saldırdığı Başak Cengiz, kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybetmişti.
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Ankara'da çalışan ve bir inşaat projesi için kısa süreliğine İstanbul'a giden mimar Başak Cengiz'i öldüren saldırgan ilk ifadesinde, kılıçlara merakı olduğunu, yıllar içinde 10'a yakın kılıç satın aldığını, birini öldürmeyi kafasına koyduğunu, erkekler direnebileceği için bir kadına yöneldiğini anlatmıştı.
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Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz gözyaşlarıyla uğurlandı: Acılı anne ve nişanlısından yürek burkan sözler
İstanbul Ataşehir'de sokak ortasında hiç tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından uğradığı kılıçlı saldırı sonucu yaşamını yitiren mimar Başak Cengiz'in (28) cenazesi, Ankara'da sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Cengiz'in nişanlısı Mahir Mızrak, "İdam getirsinler. Pazar günü alıp gelecektim ben onu ancak cenaze arabasıyla getirdim. Görevi İstanbul'a çıkmasa evlenecektik" dedi. Kızının tabutuna sarılan acılı anne de "Yavrumu dalından kopardılar, yavrum doğradılar, yavrumu bizden ayırdılar. Geri dönecektin, gelin olacaktın yavrum. Kuzum benim" diyerek feryat ederken baygınlık geçirdi.


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