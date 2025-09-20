Yeni Şafak
Sancaktepe’de özel hastanede erken doğum skandalı: Gizlice ilaç kullanılmış

16:2520/09/2025, Cumartesi
IHA
Sancaktepe’de özel hastanede doğum skandalı iddiası
Sancaktepe’de bir özel hastanede görevli Dr. P.Ç.’nin, bazı hastalara bilgileri olmadan vajinal yoldan ilaç uygulayarak erken doğuma sebep olduğu öne sürüldü. Hastane kadın doğum bölümü süresiz kapatıldı, soruşturma başlatıldı.

İstanbul Sancaktepe’de özel bir hastanede görev yapan kadın doğum uzmanı Dr. P.Ç. hakkında şoke eden iddialar ortaya atıldı. İddiaya göre, doktor, bazı hastaların bilgisi dışında muayene sırasında vajinal yoldan ilaç uygulayarak erken doğuma sebep oldu. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, gelen şikâyetler üzerine hastanede kapsamlı inceleme başlattı.

Binlerce erken doğum iddiası

Eylül 2025’te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan şikâyette, 2015-2025 yılları arasında aynı hastanede yaklaşık 8 bin doğumun gerçekleştiği ve bunların önemli bir kısmının 32, 34 ve 36’ncı haftalarda, yani normal süresinden önce yapıldığı öne sürüldü. Normal şartlarda 40 hafta sürmesi gereken gebeliklerin bazılarının erken sonlandırıldığı, bu nedenle bazı bebeklerin yoğun bakıma alındığı ve kalıcı sağlık sorunları yaşadığı iddia edildi.

Hastalardan habersiz ilaç kullanımı

Şikâyetlerde özellikle muayene sırasında bazı hastalara, bilgileri olmadan vajinal yoldan "Cytotec" isimli ilacın uygulandığı öne sürüldü. Sancı başlatıp kısa sürede doğuma yol açabilen bu ilacın, yalnızca süresi dolmuş gebeliklerde veya doğum sonrası kullanılabileceği; erken doğumlarda ise hem anne hem de bebek açısından ciddi riskler taşıdığı belirtildi.

Bakanlık harekete geçti

Eylül 2025’te gelen ihbarın ardından Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri hastanede hasta dosyaları ve tıbbi kayıtları incelemeye aldı. İncelemeler sonucunda Dr. P.Ç. ve hastane hakkında idari soruşturma başlatıldığı, ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Kadın doğum bölümü süresiz kapatıldı

Skandal iddiaların ardından hastanenin kadın doğum polikliniği, kadın doğum servisi ve doğumhanesinin süresiz olarak kapatıldığı bildirildi. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, hastanedeki incelemelerin devam ettiğini ve personelin ifadelerinin alınmaya başlandığını açıkladı. Olayla ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.



#Sancaktepe
#Doğum
#Hamile
