Gündem Sandık provası
POLİTİKA

Sandık provası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “sandıklara sahip çıkın“ talimatı sonrasında AK Parti’de sandık görevlileri için eğitimler başladı.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Görevliler yoğun bir eğitimden geçiriliyor.
Görevliler yoğun bir eğitimden geçiriliyor.

Bir yandan tüm sandıklarda AK Parti’nin bir milyona yaklaşan görevlileri belirlenirken bir taraftan da bu isimler yoğun bir eğitimden geçiriliyor. Eğitimlerde sandık görevlilerine seçim gününe ilişkin uymaları gereken kurallar ve dikkat etmeleri gereken hususlar detayları ile anlatılıyor. Eğitimlerde sandık başında yaşanan sıkıntılar bire bir canlandırıldı. Sandık görevlilerin sandık başına geldikleri ilk andan itibaren yapacakları ve nelere dikkat edecekleri uygulamalarla gösterildi. Engelli ve yaşlıların nasıl oy kullanacağı, oyların nasıl sayılacağı, itiraz durumunda tutanakların nasıl tutulacağı tek tek anlatıldı. Ankara’da başlatılan uygulamalı eğitim diğer illerde de yapılacak. Eğitimle yetinmeyen AK Parti, sandık kurullarında görev alacaklar için bir de sandık kılavuzu hazırladı.

Albatros millet bahçesi olacak
GÜNDEM
Albatros millet bahçesi olacak
Vatan ödülü

Vatan ödülü

​Teröristlerin öldürülmesine ya da yakalanmasına yardım eden vatandaşlar ödüllendiriliyor.
Büyük birader Çin

Büyük birader Çin

​Çin hükümeti, halkını teknolojik anlamda 'yakın markaja' almış durumda.
Gaziantep’e Medeniyet Şehri

Gaziantep’e Medeniyet Şehri

​​Cumhur İttifakı Gaziantep adayı Fatma Şahin, projelerini Yeni Şafak'a anlattı.
2 yılda 3 binterörist etkisiz

2 yılda 3 binterörist etkisiz

Bakan Soylu, terör operasyonlarıyla ilgili konuştu.
İmamoğlundan Albayraka ziyaret

İmamoğlundan Albayraka ziyaret

İmamoğlu, Albayrak Medya Grubu'na nezaket ziyaretinde bulundu.
Trabzonspor sonunu getiremedi

Trabzonspor sonunu getiremedi

​Bordo mavililer 2-0 öne geçtiği maçtan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.
İkinci yarıya çıkamadı

İkinci yarıya çıkamadı

​Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı.
Venezuelaya döndü

Venezuelaya döndü

Guaido, çıkış yasağına rağmen ülkeden gitmişti.

Büyükçekmeceyemetrobüs müjdesi

Büyükçekmeceyemetrobüs müjdesi

Binali Yıldırım: Seçilirsem yapacağım ilk iş.
Nükleer restleşme

Nükleer restleşme

Putin, ABD ile olan nükleer anlaşmayı askıya aldı.
2023 yılında hizmete sunacağız

2023 yılında hizmete sunacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın mitinginde halka hitap etti.
Trafikte adamdövmeye kalktı

Trafikte adamdövmeye kalktı

Hız sınırı, trafik kuralı tanımayan motorcu artistliği.
23 zincirmarkete soruşturma

23 zincirmarkete soruşturma

​Rekabet Kurumu fahiş fiyatlarla ilgili harekete geçti.
16 kişi için müebbet isteniyor

16 kişi için müebbet isteniyor

Gezi Parkı olaylarına ilişkin iddianame kabul edildi.
Cesedi bu fırında yakıldı

Cesedi bu fırında yakıldı

​Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yeni iddialar.
Kovalamaya devam edeceğiz

Kovalamaya devam edeceğiz

Erdoğan: Terör örgütleri halkımı huzursuz edemeyecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.