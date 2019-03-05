Sandık provası

Bir yandan tüm sandıklarda AK Parti’nin bir milyona yaklaşan görevlileri belirlenirken bir taraftan da bu isimler yoğun bir eğitimden geçiriliyor. Eğitimlerde sandık görevlilerine seçim gününe ilişkin uymaları gereken kurallar ve dikkat etmeleri gereken hususlar detayları ile anlatılıyor. Eğitimlerde sandık başında yaşanan sıkıntılar bire bir canlandırıldı. Sandık görevlilerin sandık başına geldikleri ilk andan itibaren yapacakları ve nelere dikkat edecekleri uygulamalarla gösterildi. Engelli ve yaşlıların nasıl oy kullanacağı, oyların nasıl sayılacağı, itiraz durumunda tutanakların nasıl tutulacağı tek tek anlatıldı. Ankara’da başlatılan uygulamalı eğitim diğer illerde de yapılacak. Eğitimle yetinmeyen AK Parti, sandık kurullarında görev alacaklar için bir de sandık kılavuzu hazırladı.

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