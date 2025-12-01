Yeni Şafak
Şanlıurfa’da bir okulda deney tüpleri patladı: 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa’da bir okulda deney tüpleri patladı: 2 kişi yaralandı

16:251/12/2025, Pazartesi
Şanlıurfa’da bir lisede deney tüpleri patladı
Şanlıurfa’da bir lisede deney tüpleri patladı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan bir lisede deney tüplerinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, Ceylanpınar ilçesinde bulunan Ceylanpınar Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulun deposunda bulunan deney tüplerinden dumanların yükseldiğini fark eden hizmetli personel M.Ş.G., tüpleri söndürmek amacıyla el arabasıyla dışarı çıkardı.Tüplere su dökülmesiyle birlikte patlama yaşandı. Patlama sonucu personel M.Ş.G., eline ve yüzüne isabet eden cam kırıkları nedeniyle yaralanırken, 17 yaşındaki S.G., isimli öğrenci de dumandan etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından olay yerinde soğutma çalışmaları yapıldıktan sonra, patlayan deney tüpleri ve parçaları okul bahçesinden toplandı.

Hastanedeki tedavileri tamamlanan yaralıların ise taburcu edildiği öğrenildi.




#Şanlıurfa
#deney tüpü
#okul
