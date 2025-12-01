Şanlıurfa’da bir okulda deney tüpleri patladı: 2 kişi yaralandı

Olay, Ceylanpınar ilçesinde bulunan Ceylanpınar Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulun deposunda bulunan deney tüplerinden dumanların yükseldiğini fark eden hizmetli personel M.Ş.G., tüpleri söndürmek amacıyla el arabasıyla dışarı çıkardı.Tüplere su dökülmesiyle birlikte patlama yaşandı. Patlama sonucu personel M.Ş.G., eline ve yüzüne isabet eden cam kırıkları nedeniyle yaralanırken, 17 yaşındaki S.G., isimli öğrenci de dumandan etkilendi.