Şanlıurfa’da kadın cinayeti: 7 çocuk annesi eşini leğende boğarak öldürdü

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre Ahmet T., (46) 7 çocuk annesi eşi Hediye Tağmat (40) ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. İddiaya göre Ahmet T., ellerini bağladığı eşinin kafasını odada bulunan su dolu plastik leğene bastırarak boğdu.

İddiaya göre polisi arayan şahıs, eşini öldürdüğünü söyledi. Olay yerine giden polis ekipleri, yerde elleri bağlı halde yatan kadını görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilirken gözaltına alınan cani koca ise çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olayın nasıl yaşandığını bilmediklerini söyleyen yakınları, ailede kimsenin çalışmadığını ve çocukların ortada kaldığını belirtti.

FOTOĞRAF 12 Ankara'da yaşayan 1 çocuk annesi Elvan Fırat Taşdöğen, ailesi ile birlikte tatil için gittiği Erdek'te 7 Ağustos akşamı denize girdi. Taşdöğen'e denizde yüzdüğü sırada E.K'nın kullandığı sürat teknesi çarptı. Denizden çıkarılarak ambulansla Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elvan Fırat Taşdöğen, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Taşdöğen'in cenazesi Ankara'ya getirilerek gözyaşları arasında toprağa verildi. Tekneyi kullanan E.K gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı. SERBEST BIRAKILMASINA TEPKİ <br><br> Elvan Fırat Taşdöğen'in eşi Aydın Taşdöğen ile kardeşi Güner Fırat, tekneyi kullanan E.K.'nin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. 'SADECE ADALET İSTİYORUZ' <br><br> Aydın Taşdöğen, E.K.'nin tehlikeli bir alanda seyrettiğini belirterek, Son sürat seyrediyorsun. Düşünebiliyor musunuz; 30 ya da 50 kilometrelik bir hız limiti olan kalabalık bir bölgede 150 kilometre hızla gidiyorsunuz. Sürat teknelerinin ne kadar derinden seyretmesi gerektiğini bilmiyorum. Bunun herhalde bir kanunu bir tüzüğü vardır. Bütün denizlerimizde, tatil yerlerinde bir şamandıra vardır ve o 200 metre açıktadır. Onun alanına bunlar giremez. Erdek'te böyle bir şamandıra yok. Güvenlik şamandırası yok. Sadece adalet istiyoruz diye konuştu. 'CİĞERİMİZ YERİNDEN SÖKÜLMÜŞ' <br><br> Elvan Fırat Taşdöğen'in kardeşi Güner Fırat ise Bir insanın yaşam hakkını elinden almak bu kadar ucuz olmamalı. Kanunlar neden vardır; mazlumun hakkını korumak için vardır. Adalete güvenmek istiyoruz. İçimiz yanıyor. Ne yediğimiz belli, ne içtiğimiz belli. Kalbimiz yerinden sökülmüş, ciğerimiz yerinden sökülmüş, perişanız. Bu memlekette ölen sadece öldüğü ile kalmamalı... Hangi ruh hali ile hangi ruh sağlığı ile o kadar alanda, insanların ayakta durup sohbet ettiği bir alana son sürat geliyor? Biz adalet istiyoruz. Bu insanın en ağır cezayı alması için elimizden ne geliyorsa hukuki yoldan yapacağız. Bir üst mahkemeye itiraz edeceğiz. Bu insanın tutuklu yargılanması için elimizden gelen her şeyi yapacağız ifadesini kullandı. 'Bunun adı cinayet' 'Bunun adı cinayet' 'Bunun adı cinayet' 'Bunun adı cinayet' 'Bunun adı cinayet' 'Bunun adı cinayet' 'Bunun adı cinayet': Denizde yüzen kadına sürat teknesiyle çarptı serbest kaldı Balıkesir'in Erdek ilçesinde, denizde yüzdüğü sırada sürat teknesinin çarpması sonucu yaşamını yitiren ve cenazesi Ankara'da toprağa verilen Elvan Fırat Taşdöğen'in (46) eşi Aydın Taşdöğen ile kardeşi Güner Fırat, tekneyi kullanan E.K.'nin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Eşinin mezarı başında gözyaşı döken Aydın Taşdöğen (58), "Bunun adı cinayet. Başka türlü açıklanamaz. Biz cenazemizi defnetmeden serbest bırakıldığını öğreniyoruz. İçimiz yanıyor" dedi.

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FOTOĞRAF 11 Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki Çimen Sokak'ta dün, bir sokak köpeğinin ağzında insan uzvu olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis, köpeğin geldiği arazide araştırma yaptı. Aramada site inşaatının bulunduğu arazide gömülü, hayvanlar tarafından bir bölümü toprak üstüne çıkarılmış çöp poşeti içinde ceset parçaları bulundu. Olay yeri inceleme ekibi ve savcının incelemesinin ardından kısmen çürümüş ceset parçaları, kimlik tespiti ve ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Otopsi Merkezi’ne götürüldü. 13 PARÇAYA AYRILMIŞLAR <br>< br> Bir kadın ile erkeğe ait olduğu tespit edilen cesetlerin toplam 13 parçaya ayrıldığı ifade edilirken, başları ise bulunamadı. Cesetlerin testere veya kesici aletle parçalara ayrıldığı bildirildi. Yaklaşık 10 gün önce öldürüldüğü değerlendirilen kadın ve erkeğin bölgede gecenin karanlığından da yararlanılarak gömüldüğü tahmin edildi. Kayıp kişilere bakılacağı, düşük bir ihtimal de olsa parmak izi alınmaya çalışılarak kimlik tespiti yapılmaya çalışılacağı belirtildi. 13 parçaya ayrılıp gömülen cesetlerin başları bulunamadı 13 parçaya ayrılıp gömülen cesetlerin başları bulunamadı 13 parçaya ayrılıp gömülen cesetlerin başları bulunamadı 13 parçaya ayrılıp gömülen cesetlerin başları bulunamadı Kan donduran cinayet: 13 parçaya ayrılıp gömülen cesetlerin başları bulunamadı Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, köpeğin ağzında insan uzvu görülmesi üzerine yapılan aramada bulunan erkek ve kadın cesetlerinin toplam 13 parçaya ayrıldığı, başlarının ise bulunamadığı bildirildi. Cesetlerin testere veya kesici aletle parçalara ayrıldığı belirlenirken, polis ölen kişilerin kimliklerinin parmak izi ile belirlemeye çalışacak.

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