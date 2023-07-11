Şanlıurfa'da mide bulandıran görüntü: Ele geçirilen tam 100 kilogram bozuk sakatat imha edildi

Bursa’da bir et restoranından kurbanlık için 7 bin 100 liraya hisse alan bin 700 kişi, kendilerine sosis gibi teslim edilen etin daha önce kesildiğini ve bozuk olduğunu iddia etti. Restoranı basan vatandaşlar paralarının iadesini isterken, soluğu karakolda aldı. İş yeri sahibinin ifadesine başvurulurken, Bursa İl Tarım Müdürlüğü tarafından yaklaşık 4,5 ton et imha edildi.