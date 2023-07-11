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Şanlıurfa'da mide bulandıran görüntü: Ele geçirilen tam 100 kilogram bozuk sakatat imha edildi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yapılan denetimlerde ele geçirilen 100 kilogram bozuk sakatat ürünü imha edildi.

19:05 . 11/07/2023 Salı
AA
Şanlıurfa'da 100 kilogram bozuk sakatat ele geçirildi.

Şanlıurfa'da 100 kilogram bozuk sakatat ele geçirildi.

Eyyübiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerinin halk sağlığını korumaya yönelik denetimleri devam ediyor.

Ekipler, bu kapsamda fırın, kasap, lokanta, dönerci, köftecileri denetledi.

Et ürünü satan bir iş yerinde 100 kilogram bozuk sakatat bulan ekipler, ürüne el koydu.

Bozuk sakatat ürünleri, çöplük alanında ekiplerce imha edildi.

Zabıta Amiri Hasan Yunusoğlu, kontrollere ilişkin, vatandaşların sağlığını ön planda tutarak denetimlere aralıksız devam ettiklerini ifade etti.



#Eyyübiye Belediyesi
#Sakatat
#Şanlıurfa
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