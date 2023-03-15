Şanlıurfa'da sel felaketi: Dört kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa
Dört kişi hayatını kaybetti
Sel felaketinde ilk belirlemelere göre dört kişi hayatını kaybetti. Şanlıurfa’da dün akşam saatlerinde bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkilerken, sabah saatlerinde etkili oldu. Sele dönüşen yağışlar nedeniyle kentteki çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı. Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni su basarken kentte eğitime 1 gün ara verildi.
'Son yılların en yoğun yağışını aldı'
Evler, araçlar sular altında kaldı
Sağanak yağışın etkili olduğu kentte yüzlerce ev ve araç sel suları altında kaldı. Ekili tarlalara zarar geldi. Yaşanan sel baskınlarına karşın vatandaşlar, su basan evlerini kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Kentte halen birçok semte ulaşım sağlanamazken, yağışların devam etmesi hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Abide Kavşağı'nda can pazarı
Kentin merkezinde bulunan köprülü Abide Kavşağı'nın altından araçlarıyla ilerlemeye çalışan vatandaşlar, sel sularına kapıldı. Can pazarının yaşandığı kavşakta 1 kadın ile 1 çocuk son anda vatandaşlar tarafından halat atılarak bulunduğu yerden kurtarıldı. Sel sularıyla taşan kavşakta 2 itfaiye eri ile 4 vatandaşın sel sularına kapıldığı belirtilerken, su altı arama ve kurtarma dalgıç ekipleri arama kurtarmaya çalışması başlattı Halen kent merkezinde sel sularına kapılan araçlar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
"Kayıp ihbarları var"
Bakan Soylu'dan uyarı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman'ın Tut ilçesinde gece itibarıyla başlayan şiddetli yağışın sele neden olduğunu belirterek, "4 vatandaşımız sel sularına kapıldı, bunların bir tanesi 1,5 yaşındaki bir çocuğumuz. Bir kişi maalesef vefat etti" dedi.
Bakan Soylu, şiddetli sağanağın etkili olduğu Adıyaman'ın Tut ilçesinde kayıp kişilerin bulunması için yürütülen çalışmaları inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.
Çalışmalar hakkında açıklama yapan Soylu, şunları kaydetti:
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa’ya gidiyor.