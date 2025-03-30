Şanlıurfa'da taşlı, sopalı ve silahlı nişan bozma kavgası: Ölü ve yaralılar var

İddiaya göre, iki aile arasında

İddiaya göre, iki aile arasında

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Abdulkadir Solmaz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavisi sürerken, olayın ardından jandarma ekipleri hem mahallede hem de hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.