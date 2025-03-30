Şanlıurfa'da taşlı, sopalı ve silahlı nişan bozma kavgası: Ölü ve yaralılar var

Bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavga sonrası jandarma, köy ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.
Şanlırfa'da iki aile arasında nişan bozma nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede taş, sopa ve silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken yaralılar da hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Abdulkadir Solmaz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi
nde, akraba iki aile arasında nişanın bozulması nedeniyle çıkan silahlı kavgada
Abdulkadir Solmaz
(50) hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde
Büyükziyaret Mahallesi
'nde meydana geldi.
İddiaya göre, iki aile arasında
nişanın bozulması
sebebiyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek
taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya
dönüştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından
Suruç Devlet Hastanesi'ne
kaldırıldı.
Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Abdulkadir Solmaz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Jandarmadan geniş güvenlik önlemi
Jandarmadan geniş güvenlik önlemi
Diğer yaralıların tedavisi sürerken, olayın ardından jandarma ekipleri hem mahallede hem de hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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