Şantiye sahasına giren vatandaş inşaat temeline düştü

Edinilen bilgiye göre, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi’ndeki şantiye alanına giren şahıs, temele düşerek yaralandı. Vücudunda ezikler ve kırıklar oluşan şahıs, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıs olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.