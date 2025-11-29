Yeni Şafak
Şantiye sahasına giren vatandaş inşaat temeline düştü

00:3129/11/2025, Saturday
İtfaiye, temel çukuruna düşen yaralıyı güçlükle kurtardı.
Hatay’ın Defne ilçesinde bir şantiye alanına giren şahıs, inşaatın temeline düşerek yaralandı. Vücudunda kırık ve ezikler oluşan kişi, itfaiye ekiplerinin dikkatli çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Hatay’da bir inşaatın temeline düşen şahıs, itfaiye ekiplerince kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi’ndeki şantiye alanına giren şahıs, temele düşerek yaralandı. Vücudunda ezikler ve kırıklar oluşan şahıs, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıs olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.



#Hatay
#Defne
#Temel
#İnşaat
