Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
Buzdolabının kablosundan çıkan yangında anne ve oğul pencereden atlayarak canını kurtardı

Buzdolabının kablosundan çıkan yangında anne ve oğul pencereden atlayarak canını kurtardı

11:1028/11/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber

Hatay’da buzdolabının kablosundan çıkan yangında ev yanarak kullanılmaz hale gelirken, anne ve oğlu pencereden atlayarak canını kurtardı.

Yangın; gece saatlerinde Erzin ilçesi Kızlarçayı Mahallesi’nde bulunan müstakil evde yaşandı. Evde yaşayan 60 yaşındaki Rukiye Acar’ın duman kokusunu fark ederek oğlu Murat Yıldırım’ı uyandırmasıyla aile yangını fark etti.

 Alevlerden pencereden atlayarak kurtulan anne ve oğulun yardımına komşular yetişti. İlk müdahale komşulardan gelirken alevler, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.


Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, ilk belirlemelere göre yangının çıkış sebebinin buzdolabından kaynaklı olduğu düşünülüyor.



Annesinin astım hastası olduğunu ve oksijen tedavisi görmesi gerektiğini ifade eden Murat Yıldırım: "2 gün önce evimizde yangın çıktı. Gece 4 civarıydı, kendimizi pencereden zor dışarı attık. Rabbime şükürler olsun can kaybımız yok ama evde hasar var. Buzdolabımız bozuktu, kablosu patlayınca içerisi alev aldı. Annem duman kokusunu alınca yangını fark ettik. Ondan sonra canımızı pencerede atlayarak kurtardık" dedi.



#buzdolabı
#hatay
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ 2025 AÇIKLAMALAR: TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor, sonuçlar ne zaman açıklanır?