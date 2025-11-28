Buzdolabının kablosundan çıkan yangında anne ve oğul pencereden atlayarak canını kurtardı

Hatay’da buzdolabının kablosundan çıkan yangında ev yanarak kullanılmaz hale gelirken, anne ve oğlu pencereden atlayarak canını kurtardı.
Yangın; gece saatlerinde Erzin ilçesi Kızlarçayı Mahallesi’nde bulunan müstakil evde yaşandı. Evde yaşayan 60 yaşındaki Rukiye Acar’ın duman kokusunu fark ederek oğlu Murat Yıldırım’ı uyandırmasıyla aile yangını fark etti.
Alevlerden pencereden atlayarak kurtulan anne ve oğulun yardımına komşular yetişti. İlk müdahale komşulardan gelirken alevler, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, ilk belirlemelere göre yangının çıkış sebebinin buzdolabından kaynaklı olduğu düşünülüyor.
Annesinin astım hastası olduğunu ve oksijen tedavisi görmesi gerektiğini ifade eden Murat Yıldırım: "2 gün önce evimizde yangın çıktı. Gece 4 civarıydı, kendimizi pencereden zor dışarı attık. Rabbime şükürler olsun can kaybımız yok ama evde hasar var. Buzdolabımız bozuktu, kablosu patlayınca içerisi alev aldı. Annem duman kokusunu alınca yangını fark ettik. Ondan sonra canımızı pencerede atlayarak kurtardık" dedi.