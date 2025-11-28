Buzdolabının kablosundan çıkan yangında anne ve oğul pencereden atlayarak canını kurtardı

Annesinin astım hastası olduğunu ve oksijen tedavisi görmesi gerektiğini ifade eden Murat Yıldırım: "2 gün önce evimizde yangın çıktı. Gece 4 civarıydı, kendimizi pencereden zor dışarı attık. Rabbime şükürler olsun can kaybımız yok ama evde hasar var. Buzdolabımız bozuktu, kablosu patlayınca içerisi alev aldı. Annem duman kokusunu alınca yangını fark ettik. Ondan sonra canımızı pencerede atlayarak kurtardık" dedi.







