Şara’ya arka kapı protokolü

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yla bir araya geldi. 1,5 saat süren görüşme Şara’ya karşı tam bir protokol ayıbına dönüştü. Suriye Cumhurbaşkanı, Beyaz Saray’a ana kapı yerine basın mensuplarının göremediği yan bir girişten alındı, kendisi için resmi karşılama töreni düzenlenmedi. Şara'nın Trump'la görüşmesi, bir Suriye devlet başkanının Beyaz Saray'da bir ABD başkanı ile yaptığı ilk görüşme olarak kayıtlara geçti. Görüşmede Suriye yaptırımlarının kaldırılmasından bölgesel meselelere kadar birçok konu başlığının ele alındığı kaydedildi. Görüşmenin sona erdiği dakikalarda ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'ye yönelik Suriye Sezar Sivil Koruma Yasası (Sezar Yasası) kapsamındaki yaptırımların 180 günlüğüne kısmen askıya alındığını bildirdi.