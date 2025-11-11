Yeni Şafak
Şara’ya arka kapı protokolü

04:0011/11/2025, Salı
G: 11/11/2025, Salı
Donald Trump, Ahmed Şara.
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yla bir araya geldi. 1,5 saat süren görüşme Şara’ya karşı tam bir protokol ayıbına dönüştü. Suriye Cumhurbaşkanı, Beyaz Saray’a ana kapı yerine basın mensuplarının göremediği yan bir girişten alındı. Kendisi için resmi karşılama töreni düzenlenmedi. İki liderin görüşmeye ilişkin fotoğraflarını Suriye Cumhurbaşkanlığı servis etti. Görüşme sonrasında Suriye'ye uygulanan Sezar Yaptırımları 6 aylığına askıya alındı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yla bir araya geldi. 1,5 saat süren görüşme Şara’ya karşı tam bir protokol ayıbına dönüştü. Suriye Cumhurbaşkanı, Beyaz Saray’a ana kapı yerine basın mensuplarının göremediği yan bir girişten alındı, kendisi için resmi karşılama töreni düzenlenmedi. Şara'nın Trump'la görüşmesi, bir Suriye devlet başkanının Beyaz Saray'da bir ABD başkanı ile yaptığı ilk görüşme olarak kayıtlara geçti. Görüşmede Suriye yaptırımlarının kaldırılmasından bölgesel meselelere kadar birçok konu başlığının ele alındığı kaydedildi. Görüşmenin sona erdiği dakikalarda ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'ye yönelik Suriye Sezar Sivil Koruma Yasası (Sezar Yasası) kapsamındaki yaptırımların 180 günlüğüne kısmen askıya alındığını bildirdi.

RUSYA VE İRAN ÜRÜNLERİ İSTİSNA TUTULDU

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı, 10 Kasım günü, Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine devam etme taahhüdümüzü belirtmek amacıyla Sezar Yasası yaptırımlarının uygulanmasını 180 gün süreyle kısmen askıya aldı" ifadesine yer verildi. Açıklamada, Rusya ve İran'la ilgili işlemlerin yanı sıra bu ülke menşeli mal, teknoloji, yazılım, fon, finansman veya hizmetlerin transferinin bu muafiyetlerden hariç tutulduğu kaydedildi.



