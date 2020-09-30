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Gündem Sarı terörün son durağı İzmir Müşteri kavgasında ortalık savaş alanına döndü
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Sarı terörün son durağı İzmir: Müşteri kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Tüm denetimlere rağmen kuralları hiçe sayıp, terör estiren taksicilerin olaysız günü geçmiyor. Son olarak dehşet verici bir olay İzmir'de yaşandı. Farklı semtte çalışan bir taksi şoförünün, Karşıyaka'daki durağın bulunduğu bölgeden müşteri alması üzerine şoförler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda ortalık karıştı. Silahların ateşlendiği kavgada biri ağır dört kişi yaralandı. Polis ekipleri silahlı saldırganların peşine düştü.

Haber Merkezi İHA
Yaralanan taksi şoförlerinden birinin durumu ağır.
Yaralanan taksi şoförlerinden birinin durumu ağır.

Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Yaşar Aksoy Sokak’ta bulunan bir taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre, farklı taksi durağında çalışan şoförler arasında Bostanlı bölgesinde müşteri alma konusunda tartışma çıktı. Bunun üzerine iki durak arasında geçen telefon konuşmalarının ardından kalabalık bir grup, Yaşar Aksoy Sokak’ta bulunan taksi durağına geldi. Her iki grup arasında çıkan sözlü tartışmanın ardından çıkan silahlı kavgada Kürşat K., İsmail K ve durumu ağır olan Oğuzhan K (22) kanlar içerisinde yere yığılırken, Bülent G. de henüz belirlenemeyen bir şekilde yaralandı.

Taksiciler yine rant peşinde: Küçücük bebek taksiye kustu diye 400 lira istedi
GÜNDEM
Taksiciler yine rant peşinde: Küçücük bebek taksiye kustu diye 400 lira istedi

Şüpheliler hızla olay yerinden kaçarken durumun bildirilmesi üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan birinin durumu ağır

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralılardan Kürşat K., ile İsmail K., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, durumu ağır olan Oğuzhan K., Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken Bülent G. de özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Esenyurt'ta 2 taksicinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
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Esenyurt'ta 2 taksicinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'ta taksi durağı önünde çıkan silahlı, sopalı kavgada abi kardeş Cengiz Dayanmaz ve Yavuz Dayanmaz ile diğer taksici Sinan Öztürk öldü. 4 kişi yaralandı. 3 kişinin öldüğü silahlı kavga bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.


Kaçan şüpheliler aranıyor


Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri adrese gelerek incelemelerde bulunurken polis ekiplerince olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çevrede bulunan güvenlik kameraları incelenmeye alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Sarı taksi terörü kamerada!
OYNAT 02:11
Sarı taksi terörü kamerada!
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çağrı üzerine içerisinde kadınların da olduğu yolcuları aracına alan UBER sürücüsü ve yolcuları, taksici bir grup tarafından yolu kesilerek tekme ve yumrukla darp edildi. Dehşet anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.


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