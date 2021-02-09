Sarıgül’den ‘yeni anayasa’ açıklaması: Hangi parti kusursuz taslağı koyarsa destek vereceğiz

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında yeni anayasa çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
"Destek vereceğiz"
Türkiye’nin tam demokratik bir anayasa yapmasının zamanının geldiğini belirten Sarıgül, "Bu anayasa darbe ürünüdür. Pek çok değişiklik yapılmasına rağmen hala anayasa ülkemizi tatmin etmemektedir.
Türkiye, mutlaka sivil bir anayasa yapmalıdır. Hangi parti halkın önüne kusursuz bir anayasa taslağı koyarsa ona mutlaka destek vereceğiz" dedi.