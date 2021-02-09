Sarıgül’den ‘yeni anayasa’ açıklaması: Hangi parti kusursuz taslağı koyarsa destek vereceğiz

Bahçeli, 'Twitter mesajlarımı kısıtlamış, demek ki doğru yoldayız' dedi ve o mesajı kürsüden paylaştı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, geçtiğimiz günlerde Twitter'ın mesajlarını kısıtlamasıyla ilgili, 'Twitter geçen hafta bazı paylaşımlarıma sansür uyguladı, kısıtlama getirdi. Demek ki çok doğru yoldayız. Sözümüz ve tespitimiz çok isabetliymiş. Varsın kısıtlasınlar, isterlerse bütün mesajlarımı kaldırsınlar.' diye konuştu ve kısıtlanan mesajını bir kez daha ifade etti, 'Sırtlarını ajanlara, zalimlere, karanlık çevrelere dayamış olanlar; evlat değil, başı ezilmesi gereken yılanlardır. Yasa dışı eylemleri diğer üniversitelere teşmil etmek için kuyruğa girenler bunun bedelini açık şekilde, acıklı bir şekilde ödemelidir.'