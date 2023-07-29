Sarıyer'de iş merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı: Ekipler soruşturma başlattı

Sarıyer Maslak
Sarıyer'de bir iş merkezinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Maslak Dereboyu 2 Caddesi'ndeki 2 katlı iş merkezinin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İşyerinde soğutma çalışması yapılırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
İşyerinin çalışanı “Dışarıdaydık, sabah geldik. Daha sonra yeni öğrendik. Tek katlı giriş katı noktasında mahsur kalan olmadı. Müdahale etmeye çalıştık söndürülemedi, itfaiyeyi aradık. Hasarı göremediğimizden bilemiyoruz" dedi.