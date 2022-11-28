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İSTANBUL

Sarıyer'deki kan donduran vahşetten yeni görüntü: Köpeği boğmaya çalışmıştı

İstanbul’da bir kişi sokak köpeğini yere yatırarak boğmaya çalıştı. Dehşete düşüren görüntülerde saldırganın köpeği dakikalarca boğmaya çalıştıktan sonra merdiven boşluğuna da attığı görülüyor. Köpeğin seslerini duyan mahalleli pencere ve balkonlara çıkarak saldırgana tepki gösterdi. Dehşete düşüren o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

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Haber Merkezi DHA
Sarıyerdeki kan donduran vahşetten yeni görüntü: Köpeği boğmaya çalışmıştı
Sarıyer'de bir kişi sokak köpeğini yere yatırarak boğmaya çalıştı.

Olay önceki gece saat 02.00 sıralarında Maden Mahallesi'nde meydana geldi. Yakaladığı sokak köpeğinin üstüne oturarak boğazını sıkmayan çalışan bir kişiyi mahalle sakinleri farketti. Köpeğin seslerini duyan mahalleli pencere ve balkonlara çıkarak saldırgana tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinden biri o anları görüntülerken bir yandan polise haber verdiğini söyledi. Korkan saldırgan köpeği bırakarak uzaklaştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün olay yerinde yaptığı incelemede şüpheli şahsın olay yerinden kaçtığı anlaşıldı. Yapılan görüntü incelemesinde saldırgan Cumhuriyet Mahallesinde yakalandı. E.Ç.K.(30) hakkında "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı.

YENİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada olayla ilgili yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. E.Ç.K.'nin cep telefonuna yansıyan görüntüleri öncesi de köpeği dakikalarca boğmaya çalıştığı görülüyor.

  • Elinden kaçırdığı köpeği merdiven boşluğuna atan saldırgan köpeğin yaralanmasına neden oluyor. Kaçmaya çalışan köpeği tekrar yakalayan saldırgan boğmak için üzerine oturuyor. Bu sırada mahalle sakinleri durumu fark ederek tepki gösteriyor.

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