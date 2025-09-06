Yeni Şafak
Saros'ta nefes kesen anlar: Türk balıkçılar Yunan teknelerini geri püskürttü

01:116/09/2025, Cumartesi
G: 6/09/2025, Cumartesi
IHA
Türk balıkçıların Yunan balıkçıları kovaladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Saros Körfezi açıklarında Yunan teknelerinin Türk balıkçıların üzerine sürmesiyle başlayan gerginlik kısa sürede büyüdü. Haberleşme sistemleriyle hızla organize olan Türk tekneleri, tacizde bulunan Yunan balıkçılarını kara sularına kadar takip ederek geri püskürttü. O anlar cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

Ege Denizi Saros Körfezi açıklarında Türk ve Yunan balıkçıları arasında gerginlik yaşandı. O anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Yunan balıkçı teknesinin kaçma anı

İddiaya göre, Semadirek Adası ile Enez arasında, Yunan balıkçı teknelerinin Türk balıkçıların üzerine sürmesiyle başlayan olayda, Türk balıkçılar sessiz kalmadı. Haberleşme sistemleriyle hızla organize olan Türk gırgır ve trol tekneleri, tacizde bulunan Yunan teknelerini Türk kara sularına kadar takip ederek geri püskürttü. Yaşanan anlar Türk balıkçılar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kayıt altına alındı.

Türk balıkçı teknesinin kovalamacası.


#Edirne
#Saros Körfezi
#Balıkçılar
