Kestiği ağaç ölümüne neden oldu

Olay, Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Hamidiye köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kahraman Demirkıran (25), kestiği ağacın üzerine devrilmesiyle ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine köye gelen sağlık ekipleri, genç adamı ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Demirkıran kurtarılamadı.