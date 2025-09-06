Yeni Şafak
Kestiği ağaç ölümüne neden oldu

01:056/09/2025, Cumartesi
IHA
Kahraman Demirkıran'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
Edirne'de 25 yaşındaki bir genç, kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bir genç, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Hamidiye köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kahraman Demirkıran (25), kestiği ağacın üzerine devrilmesiyle ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine köye gelen sağlık ekipleri, genç adamı ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Demirkıran kurtarılamadı.

Demirkıran’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna gönderilirken, olayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturma başlattığı bildirildi.



#Edirne
#Ağaç
#Uzunköprü
