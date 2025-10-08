Yeni Şafak
Sarp Sınır Kapısı'ndan 9 ayda 4 milyona yakın yolcu geçişi oldu

Sarp Sınır Kapısı’ndan 9 ayda 4 milyona yakın yolcu geçişi oldu

Artvin Valisi Turan Ergün, Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı konumundaki Sarp Sınır Kapısı'ndan bu yılın ocak-eylül döneminde 3 milyon 951 bin 538 yolcunun geçiş yaptığını bildirdi.

Sarp Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunan Vali Ergün, Sarp Mülki İdare Amiri Göktuğ Kaan Ayaz ile Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ersin Başaran'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ergün, yaptığı açıklamada, sınır kapısının Türkiye'nin en aktif kara hudut kapılarından birisi olduğunu söyledi.

Sarp Sınır Kapısı'nın aynı zamanda yüksek ihracat potansiyeli taşıdığını ifade eden Ergün,
"Sınır kapımızdan bu yılın 9 ayında 3 milyon 951 bin 538 yolcu giriş çıkış yaptı. Ayrıca 294 bin 306 tır ve kamyon, 273 bin 575 otobüs ve otomobil giriş çıkışı gerçekleşti"
diye konuştu.



