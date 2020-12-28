Savcı Selim Kiraz’ı şehit eden teröristleri öven CHP’li eski başkana İBB’de iş verildi
Görevi başındayken terör örgütü DHKP-C mensuplarınca şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın katillerine övgüler düzen CHP Zeytinburnu Gençlik Örgütü’nün eski başkanına, İBB iştiraki şirkette iş verildiği ortaya çıktı.
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, 2015 yılında İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında, görevi başındayken terör örgütü DHKP-C üyelerince şehit edilmişti.
Teröristlere destek paylaşımı
Olayın ardından, Selim Kiraz’ı şehit eden terör örgütü üyeleri Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol’a “Dün Mahir’i ananlar, selam yollayanlar bugün öldürülenlere terörist diyemez. Kızıldere’de ve Çağlayan’da aranan adalet elbet sağlanacak” mesajıyla destek paylaşımında bulunan, CHP Zeytinburnu Gençlik Örgütü’nün eski Başkanı Tayfun Zorlu’nun İBB’de işe alındığı ortaya çıktı.
İBB’ye bağlı şirkette görevli
Zorlu’ya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Boğaziçi Yönetim A.Ş. şirketinde iş verildiği öğrenildi.