Gündem Savcı Selim Kirazı şehit eden teröristleri öven CHPli eski başkana İBBde iş verildi
POLİTİKA İSTANBUL

Savcı Selim Kiraz’ı şehit eden teröristleri öven CHP’li eski başkana İBB’de iş verildi

Görevi başındayken terör örgütü DHKP-C mensuplarınca şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın katillerine övgüler düzen CHP Zeytinburnu Gençlik Örgütü’nün eski başkanına, İBB iştiraki şirkette iş verildiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi Diğer
Tayfun Zorlu, İBB iştiraki Boğaziçi Yönetim A.Ş'de görevlendirildi.
Tayfun Zorlu, İBB iştiraki Boğaziçi Yönetim A.Ş'de görevlendirildi.

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, 2015 yılında İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında, görevi başındayken terör örgütü DHKP-C üyelerince şehit edilmişti.

Teröristlere destek paylaşımı

Olayın ardından, Selim Kiraz’ı şehit eden terör örgütü üyeleri Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol’a “Dün Mahir’i ananlar, selam yollayanlar bugün öldürülenlere terörist diyemez. Kızıldere’de ve Çağlayan’da aranan adalet elbet sağlanacak” mesajıyla destek paylaşımında bulunan, CHP Zeytinburnu Gençlik Örgütü’nün eski Başkanı Tayfun Zorlu’nun İBB’de işe alındığı ortaya çıktı.

Herkes savcıya 2 CHP'li teröristlere ağlıyor
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Herkes savcıya 2 CHP'li teröristlere ağlıyor

DHKP-C'li teröristlerle ilgili attığı tweet.

İBB’ye bağlı şirkette görevli

Zorlu’ya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Boğaziçi Yönetim A.Ş. şirketinde iş verildiği öğrenildi.

Bir haftada bin işçiyi kovdular
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Bir haftada bin işçiyi kovdular

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İBB’nin eski müdüründen İmamoğlu’na tepki: Senin için verdiğim her dakikam haram olsun

Teröre destek veren işi kaptı
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Teröre destek veren işi kaptı

CHP'li siyasetçilerin arka çıktığı PKK'lı ve DHKP-C'li teröristler
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CHP'li siyasetçilerin arka çıktığı PKK'lı ve DHKP-C'li teröristler
Suriye'de Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirilen terörist Ceren Güneş'in CHP'li Veli Ağbaba tarafından TBMM'de sokulduğu ortaya çıktı. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran skandal CHP'de ilk değil. DHKP-C'li Umut Güney, PYD'li Aziz Güler, DHKP-C'li Elif Sultan Kalsen, DHKP-C'li Berna Yılmaz, DHKP-C'li Mualla Zincir, DHKP-C'li Eylem Yücel ve PYD'li Özge Aydın CHP'li vekillerle ilişkisi ortaya çıkan teröristlerden bazıları.


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