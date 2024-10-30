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Savcılara GBT açılımı

Savcılara GBT açılımı

04:0030/10/2024, Çarşamba
G: 30/10/2024, Çarşamba
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Yılmaz Tunç
Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, suç kayıtlarının savcılar tarafından görülebileceğinin sinyalini verdi: “Suç kaydının savcı tarafından görülebilmesi lazım. Savcı sadece sabıka kaydı görüyor. GBT’yi de görürse ona da imkan vermek gerekir.”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.


TRAFİKTE İHLALLE CAYDIRICILIK

Yargı Reformu Stratejisi Belgesi’nin tamamlandığını ifade eden Tunç, “Asıl strateji belgesinde ilk paket ceza mevzuatımızla ilgili olacak. Denetimli serbestlikteki cezasızlık algısı 2 yılın altındaki suçlarda hiç yatarı yok. Bir de tutuklama sebepleri ile ilgili CMUK’ta kamu düzenini ihlal eden suçun işleniş şekli vesaire onu formüle ediyoruz onlar var. Onlar yargı reformu strateji belgesinin ilk paketi olarak gelecek. Toplumda rahatsızlık ola suçlar var, trafik güvenliğini ihlal gibi diğer özellikle trafikte şerit değiştirenler var. Ruhsatsız silahlar var. Onlarla ilgili ceza mevzuatında alt sınırlar birtakım var. Tekrar alt ve üst sınırlar değerlendirilebilir” şeklinde konuştu.


DENETİMLİ SERBESTLİĞE ORAN

Tunç şöyle devam etti: “Yargıyı hızlandıracak düzenlemeler olacak. Uzun süren duruşmaları sona erdirecek. Denetimli serbestlik 1 yıl maktu olduğu için 2 yıl ceza alan 1 yıl koşullu salıverme 1 yıl denetimli serbestlik hiç yatarı yok. Burada bir oran getirelim, diyoruz. 2 yılın altında ceza alan bir süre kalsın. Asıl suç gerçekleştiğinde tutuklama sebebi ile alakalı infial o zaman oluşuyor. Bunları göz önünde bulundurması lazım buna imkan veren bir düzenleme. 30 dosyası var dışarıda geziyor. Onları çözecek durum. Suç kaydının savcı tarafından görülebilmesi lazım. Savcı sadece sabıka kaydını görüyor. GBT’yi de görürse ona da imkan vermek gerekir.”



Bakan Tunç duyurdu: TUSAŞ'a saldırı görüntülerini paylaşanlara soruşturma açılacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) gerçekleştirilen terör saldırısından görüntüleri paylaşanlarla ilgili soruşturma açılacağını belirterek, "Hem sosyal medya paylaşımları ile ilgili 9 ilde tespit edilen 30 kişi vardı, onlarla ilgili soruşturma açılacak hem de o rehine şeklinde görüntüleri paylaşanlarla ilgili soruşturma açılacak, takip edilecek" dedi. Yargı Reform Strateji Belgesi’nin kapsamının oldukça geniş olacağını belirten Tunç, cezasızlık algısını değiştirecek düzenlemeler yapılacağına dikkat çekti. 2 yılın altında ceza alanların da cezaevine gireceğinin sinyalini veren Tunç, "Suç kaydının savcı tarafından görülebilmesini sağlamak lazım. Savcı sadece sabıka kaydı görüyor. GBT’yi de görürse ona da imkan vermek gerekebilir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Savunma sanayimizin kahraman çalışanlarını çok daha motive gördük

İstanbul’da düzenlenen Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha EXPO, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün tarafından ziyaret edildi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) standına uğrayarak mühendislerle konuştular. Ziyaret sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, savunma sanayisini hedef alan saldırının muradına eremeyeceğini belirterek, "Savunma sanayimizin kahraman çalışanlarını çok daha motive gördük. Saldırıda yaralandığı halde tedavisini hızla tamamlayıp işinin başına dönen arkadaşlarımızı biz de gördük. Hepsine ben de şükranlarımızı sunuyorum." ifadelerini kullandı.


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#savcılık

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