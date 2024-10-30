Savcılara GBT açılımı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, suç kayıtlarının savcılar tarafından görülebileceğinin sinyalini verdi: “Suç kaydının savcı tarafından görülebilmesi lazım. Savcı sadece sabıka kaydı görüyor. GBT’yi de görürse ona da imkan vermek gerekir.”
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
TRAFİKTE İHLALLE CAYDIRICILIK
Yargı Reformu Stratejisi Belgesi’nin tamamlandığını ifade eden Tunç, “Asıl strateji belgesinde ilk paket ceza mevzuatımızla ilgili olacak. Denetimli serbestlikteki cezasızlık algısı 2 yılın altındaki suçlarda hiç yatarı yok. Bir de tutuklama sebepleri ile ilgili CMUK’ta kamu düzenini ihlal eden suçun işleniş şekli vesaire onu formüle ediyoruz onlar var. Onlar yargı reformu strateji belgesinin ilk paketi olarak gelecek. Toplumda rahatsızlık ola suçlar var, trafik güvenliğini ihlal gibi diğer özellikle trafikte şerit değiştirenler var. Ruhsatsız silahlar var. Onlarla ilgili ceza mevzuatında alt sınırlar birtakım var. Tekrar alt ve üst sınırlar değerlendirilebilir” şeklinde konuştu.
DENETİMLİ SERBESTLİĞE ORAN
Tunç şöyle devam etti: “Yargıyı hızlandıracak düzenlemeler olacak. Uzun süren duruşmaları sona erdirecek. Denetimli serbestlik 1 yıl maktu olduğu için 2 yıl ceza alan 1 yıl koşullu salıverme 1 yıl denetimli serbestlik hiç yatarı yok. Burada bir oran getirelim, diyoruz. 2 yılın altında ceza alan bir süre kalsın. Asıl suç gerçekleştiğinde tutuklama sebebi ile alakalı infial o zaman oluşuyor. Bunları göz önünde bulundurması lazım buna imkan veren bir düzenleme. 30 dosyası var dışarıda geziyor. Onları çözecek durum. Suç kaydının savcı tarafından görülebilmesi lazım. Savcı sadece sabıka kaydını görüyor. GBT’yi de görürse ona da imkan vermek gerekir.”