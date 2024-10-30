Savcılara GBT açılımı

Yargı Reformu Stratejisi Belgesi’nin tamamlandığını ifade eden Tunç, “Asıl strateji belgesinde ilk paket ceza mevzuatımızla ilgili olacak. Denetimli serbestlikteki cezasızlık algısı 2 yılın altındaki suçlarda hiç yatarı yok. Bir de tutuklama sebepleri ile ilgili CMUK’ta kamu düzenini ihlal eden suçun işleniş şekli vesaire onu formüle ediyoruz onlar var. Onlar yargı reformu strateji belgesinin ilk paketi olarak gelecek. Toplumda rahatsızlık ola suçlar var, trafik güvenliğini ihlal gibi diğer özellikle trafikte şerit değiştirenler var. Ruhsatsız silahlar var. Onlarla ilgili ceza mevzuatında alt sınırlar birtakım var. Tekrar alt ve üst sınırlar değerlendirilebilir” şeklinde konuştu.