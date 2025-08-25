Savcıların şifresiyle FETÖ'cülerin UYAP'taki dosyalarını kapatmıştı: Katip 'borç batağındaydım' deyip itirafçı oldu

"Katip Ahmet ile irtibat kuruyorduk. Gide gele arkadaşlığımız gelişti. Arada yardım için 1-2 bin lira yolladım. İhtiyacı olduğunu söyledi. Karşılık beklemeden yaptım. Yunus D. dosyasında usule aykırı bir şey talep etmedim. Benim burada olmam bir avukat olarak utanç verici. Ahmet'e başka dosyalar da sorardık. Murat Barın dosyasını sorduğumuzda Ankara'da olduğunu söyledi. Zaman geçtikten sonra dosyanın savcı tarafından kapatıldığını söyledi. Asla böyle bir talebim olmadı. Ahmet'e dosyanın akıbetini sorduğumda o dosyalar üzerinde işlem yapmış. Benim dilekçe verdiğim Hasan E. dosyasını da Eskişehir'den Ankara'ya çekmiş. Dilekçemde de dosyanın Ankara'ya gelmesini değil, kapatılmasını istemiştim. Asla böyle bir talebim olmadı. Ahmet'e sadece insanca yardım ettim. Bir ara beni yüklü miktar borç için aradı. Parayı bulamazsa intihar edeceğini söyledi, 25 bin lira gönderdim, çünkü intihar edeceğinden tedirgin oldum. Ben yolsuzluk yaptığını bilmiyordum. Suçsuzum, beraatımı talep ediyorum."