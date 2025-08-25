Savcıların şifresiyle FETÖ'cülerin UYAP'taki dosyalarını kapatmıştı: Katip 'borç batağındaydım' deyip itirafçı oldu

Ankara'da zabıt katibi Ahmet Yılmaz'ın FETÖ firarisi avukat Muhammet Talha Bol'un talebi üzerine, aralarında FETÖ şüphelilerinin de bulunduğu bazı dosyalarda para karşılığı usulsüz işlemler yaptığı ortaya çıkmıştı. Savcıların şifreleriyle Ulusal Yargı Ağı Sistemi'ne (UYAP) girerek dosya kapatan Yılmaz, FETÖ ile ilişiği olmadığını öne sürüp "Borç batağındaydım. Rüşvet harici diğer suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.
Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.
Duruşmada, kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından sanıkların savunmasına geçildi.
Tutuklu sanık Ahmet Yılmaz, terör suçları soruşturma bürosunda zabit katibi olarak görev yaptığı dönemde maddi durumunun sıkıntılı olması nedeniyle bu işleri yaptığını söyledi.
FETÖ firarisi avukat Muhammet Talha Bol ile bir dosyayı sorduğunda tanıştıklarını, sonrasında Bol'un bir müvekkilinin dosyasının kapanması gerektiğini söylediğini aktaran Yılmaz, kendisinin de maddi sıkıntıları olduğunu ve dosyayı kapatacağını avukata söylediğini anlattı.
Eşiyle boşandıktan sonra maddi sorunlarının devam ettiğini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:
Tutuklu sanık Reşat Yıldırım, avukat olduğunu, inşaat şirketlerinde danışmanlık yaptığını, bu olaylardan önce büyük bir firmayla anlaştığını, firma sahibinin hakkında FETÖ dosyası olduğunu anlattı.
Yıldırım, "Yunus D. firmanın sahibiydi, hakkında FETÖ dosyası olduğunu öğendik. Ardından savcıyla görüştük. Savcı dosya için takipsizlik kararı vereceğini söyledi. Bütün kurumlara da tebliğ edildi. Aradan biraz süre geçti savcının değiştiğini ve dosyanın tekrar açıldığını öğrendik. Yeni gelen savcı bizimle görüşmedi. Dosyanın neden açıldığına dair bilgi dahi alamadık." diye konuştu.
O dönemde zabıt katibi olan sanık Yılmaz'la irtibata geçtiğini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:
Duruşmaya yarın devam edilecek
Sanık Abdülkadir Ceylani Özgül de avukatlık yaptığını, hakkında daha önce FETÖ üyeliği kapsamında işlem yapıldığını ancak soruşturmalarda etkin pişmanlık kapsamında beyanda bulunduğunu belirtti.
Muhammet Talha Bol'u örgüte dahil olduğu dönemde hakim savcı çalışma evinde birlikte kalması nedeniyle tanıdığını anlatan Özgül, "Benim örgütle bağım 2013-2016'da vardı. Sonradan hiçbir ilişiğim kalmadı. Bir gün Yusuf Gürbüz ofisime geldi ve eşi Tuba Gürbüz hakkında FETÖ'ye üyelikten soruşturma bulunduğunu söyleyerek, avukatlığını üstlenmemi istedi." dedi.
Bol'un kendisine önceden adliyede para karşılığında dosya kapatan bir adamının olduğunu söylemesi üzerine müvekkilinin eşi ile bu konuyu konuştuğunu, ardından müvekkili Tuba Gürbüz'ün kimlik bilgilerini Bol'a yolladığını aktaran Özgül, şunları kaydetti:
Özgül, Bol'un bahsettiği dosyaları kapatan ve takipsizlik veren şahsın adliyede zabıt katibi olarak görev yaptığını bilmediğini, Gürbüz'ün dosyası haricinde hiçbir dosya için böyle bir talepte bulunmadığını savundu.
Sanık beyanlarının ardından duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.
İddianameden
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, zabıt katibi Ahmet Yılmaz'ın FETÖ firarisi avukat Muhammet Talha Bol'un talebi üzerine, aralarında FETÖ şüphelilerinin de bulunduğu bazı dosyalarda para karşılığı usulsüz işlemler yaptığı anlatılıyor.
Aynı zamanda Yılmaz'ın dosya numaralarını değiştirip evrak sildiği, taraf isimlerini değiştirdiği, dosyaların içini boşalttığı, bu işlemleri ise kendisinin ve birlikte çalışması nedeniyle şifrelerini bildiği savcıların UYAP oturumları üzerinden yaptığı belirtiliyor.
İddianamede, Yılmaz'ın bu eylemleriyle toplam 1190 yıl 5 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
Ayrıca iddianamede diğer 15 sanığın da "rüşvet vermek", "silahlı terör örgütüne üye olma", "gizliliğin ihlali", "resmi belgede sahtecilik suçuna zincirleme şekilde azmettirme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından cezalandırılması isteniyor.