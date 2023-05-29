Seçim sonrası gözler Meclis ve Kabine'de: Süreç nasıl işleyecek?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem Yüksek Seçim Kurulu'nun Milletvekili Kesin sonuçlarını açıklamasıyla başlayacak. YSK'nın kesin sonuçları ilan etmesini takip eden üçüncü gün Meclis Genel Kurulu saat 14.00'te çağrısız toplanacak. YSK'nın kesin sonuçları önümüzdeki bir iki gün içinde açıklaması bekleniyor. Bu çerçevede Meclis Genel Kurulu'nun ise 1 ya da 2 Haziran tarihleri arasında toplanması öngörülüyor.

Genel Kurulu Bahçeli yönetecek

Meclis Genel Kurulu'nun 28'inci dönem ilk birleşimini iç tüzük gereği en yaşlı üye yönetecek. O isim de 1 Ocak 1948 doğumlu olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olacak. Geçici Meclis Başkanı sıfatıyla Genel Kurul'da ilk yemini de Devlet Bahçeli edecek. Bahçeli'nin ardından ise milletvekilleri seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabetik sırasına göre sırayla ant içecek. Ant sırası Ankara milletvekillerine geldiğinde Genel Kurul'da geleneksel olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Milletvekilleri yemin etmelerinin ardından resmen göreve başlamış olacak. Herhangi bir sebepten ilk birleşime katılamayan milletvekilleri, katıldıkları ilk birleşimde yemin edecekler. İmtina eden milletvekilleri, milletvekili sıfatlarından kaynaklanan haklardan yararlanamayacaklar.

Yeminin ardından Meclis başkanı seçilecek

Milletvekillerinin yemin etmesinin ardından gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçimlerine çevrilecek. Yemin törenini takip eden 5 gün içinde aday olacak isimler Meclis Başkanlık Divanı'na başvuruda bulunacak. Başvuru süresinin sona ermesini takip eden 5'inci gün ise Genel Kurul'da Meclis Başkanlığı seçimi yapılacak. Gizli oylamayla yapılacak seçim üç turdan oluşacak. İlk iki turda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy aranacak. İlk iki turda gerekli oya ulaşılamaması halinde üçüncü turda salt çoğunluğu yani 301 oyu alan Meclis Başkanı seçilecek. Yeni seçilen Meclis Başkanı 2 yıl boyunca bu görevi üstlenecek.

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