Seçime saatler kala büyük istifa depremi! Mamak'ta 50 CHP üyesi AK Parti'ye katıldı

Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği ve bu nedenle yeniden aday gösterilmediği gerekçesiyle CHP'den istifa eden ve bağımsız aday olan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, katıldığı KRT TV canlı yayınında, parti yönetimini hedef aldı. "CHP bir genel başkan yardımcısının oyuncağı haline geldi" diyen Genç, "Bu kişinin adını söylemeyeceğim, ağzıma da almaktan utanıyorum. Yazıklar olsun" diye konuştu.