Gündem Şehit aileleri ve gazilerden suç örgütü lideri Sedat Pekere suç duyurusu
İSTANBUL

Şehit aileleri ve gazilerden suç örgütü lideri Sedat Peker'e suç duyurusu

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında, 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devlet kurum ve organlarını aşılama' suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Haber Merkezi DHA
Şehit aileleri ve gazilerden suç örgütü lideri Sedat Pekere suç duyurusu
Şehit aileleri ve gaziler, açıklamanın ardından dağıldı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar, şehit aileleri ve gaziler ile birlikte, Sedat Peker hakkında, 'devlet büyüklerine iftira ve hakaret' nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Aylar, avukat Barbaros Yılmaz ile birlikte suç duyurusu dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim ederek, Peker'in, Türk Ceza Kanunu 301'inci maddesinde yer alan 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devlet kurum ve organlarını aşılama' suçundan cezalandırılmasını istedi.

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ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Lokman Aylar, daha sonra şehit aileleri ve gazilerle birlikte adliye önünde basın açıklaması yaptı. Ellerinde 'HDP-PKK'ya destek verenlere hakkımızı helal etmiyoruz', 'Selahattin Demirtaş teröristtir' dövizleri taşıyan gaziler ve şehit aileleri, "Vatan sana canım feda" ve "Süleyman Soylu gururumuzdur" sloganları attı.

Aylar, Sedat Peker'in açıklamalarının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şahsına münferiden değerlendirilemeyeceğini, açıklamaların Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğüne ve anayasal organların tamamına kast ettiğini söyledi.

Aylar, "Devleti̇mi̇zi̇n hükümeti̇ni̇, bakanını, si̇yasi̇ parti̇leri̇ni̇, kurumlarını kurşun yağmuruna tutuyorlar. Hükümet düşürmeye, bakan düşürmeye, ülkemi̇zi̇n li̇deri̇ni̇ yıpratmaya, kurumları karıştırmaya, devleti̇mi̇z için şai̇be oluşturmaya, 'Türki̇ye mafya devleti̇di̇r' algısı i̇nşa etmeye, 'zaaflar ülkesi̇' görüntüsü vermeye çalışıyorlar" diye konuştu.

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