Şehit Başçavuş Ferhat Gedik'in annesi: Oğlum Eren Bülbül'ü korumak için 41 yaşında 41 kurşun yedi

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sırasında Eren Bülbül'ü korurken şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in annesi Hatice Gedik, oğlunun mezarını ziyaret etti.

AA

Sabahın ilk ışıklarında oğlunun eşyalarının bulunduğu dolabı açan 68 yaşındaki anne Hatice Gedik, evladının fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü.

HAYAT Şehit Eren Bülbül'ün annesi: Harçlığı olmadığı için bana ormandan çiçek toplardı

AA

"KAHRAMANDI BENİM OĞLUM"

Gedik, acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Gedik, "Acılar unutulmuyor. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Oğlumdan sonra, 11 ay önce de eşimi kaybettim, tek kaldım. Eren Bülbül'ü korumak için 41 yaşında 41 kurşun yedi, doğum gününde toprağa girdi. Kahramandı benim oğlum, hiç ev yüzü görmedi, ömrü dağlarda taşlarda geçti. Bugün de ölüm yıl dönümü, söyleyecek bir şey bulamıyorum, acım çok büyük. Ne diyeyim, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

REKLAM

AA

Daha sonra oğlunun kabrini ziyaret eden Hatice Gedik, burada dua etti, gözyaşı döktü.

GÜNDEM Türkiye’nin Eren’i

AA





Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in mezarı, şehadetinin 4. yılında akrabaları ve vatandaşlar tarafından ziyaret edildi.

SPOR Eren’in anısına!

FOTOĞRAF 8 Trabzon’un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017’de terör örgütü PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayatlarının konu edinildiği TRT’nin “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin çekimleri sürüyor. ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE O ACI SAHNE ÇEKİLDİ <br> <br> Nevşehir ve Hatay illerinin yanı sıra Maçka ilçesinde de süren çekimlerde Eren Bülbül’ün şehit olduğu sahnenin çekimleri olayın yıldönümüne denk getirilirken, filmde Eren Bülbül’ü Trabzon’un Tonya ilçesinden Rahman Beşel canlandırıyor. Anne Ayşe Bülbül’ü oyuncu Mutlu Nur, şehit Ferhat Gedik’i ise İsmail Hacıoğlu’nun canlandırdığı filmin 29 Ekim’de vizyona girmesi bekleniyor. Saldırının gerçekleştirildiği Eren Bülbül’ün evinin önünde sürdürülen çekimlerde başrol oyuncusu Rahman Beşel, olayın 4. yıldönümünde Eren Bülbül’ün mezarını ziyaret ederek, anne Ayşe Bülbül ile dua etti. GERÇEK BİR TRAJEDİ ÇEKİYORUZ <br> <br> Filmin yönetmenliğini üstlenen Özer Feyzioğlu, gerçek bir mekanda gerçek bir trajedi çektiğini belirterek, Filmimiz en güzel şekilde bittiğini düşündüğümüz zaman yayınlanacak. Sorumluluğu yüksek bir proje. İki tane pırıl pırıl insan. Biri 15 yaşında masum bir çocuk. Bir diğeri kıymetli bir asker, karısına aşık bir koca ve güzel bir baba. Burada hayatlarını kaybettiler. Biz de gerçek bir mekânda gerçek bir trajedi çekiyoruz. Bu da bizi duygusal olarak çok etkiliyor. Filmde çekilen her şey çok gerçek. Biz bu filmi gerçek mekânlarda çekiyoruz. Her gün işe Eren’in Kabri başından geçerek başlıyoruz. Her gün onların ölüm yıldönümlerini yaşıyor hissindeyiz dedi. BÖYLE BÜYÜK BİR KAHRAMANI CANLANDIRMAK GURUR VERİCİ <br> <br> Filmde şehit Eren Bülbül’ü canlandıran başrol oyuncusu Rahman Beşel ise, garip bir duygu olduğunu dile getirerek, Böyle büyük bir kahramanı canlandırmak gurur verici. 15 yaşında şehit olmuş hemşerimi canlandırıyorum. Onun hikâyesine hayat veriyorum. Onun büyüdüğü yerlerde, onun gibi dolaşıyorum, onun gibi giyiniyorum. Bu garip bir duygu. Büyük bir sorumluluk. Ruhen kendimi garip hissediyorum diye konuştu. İLK GÖRDÜĞÜM ZAMAN KENDİ OĞLUM ZANNETTİM <br> <br> Anne Ayşe Bülbül de, Rahman Beşel’i ilk gördüğünde Eren’e benzettiğini vurgulayarak, Benim oğluma çok benziyor. İlk gördüğüm zaman kendi oğlum zannettim. Bir hayal bir rüya gibi geldi bana. Bambaşka bir duygu bu. Oğlumun hayatını şimdi o canlandıracak. Oğlum o kadar çok benziyor ki oğlumun kokusunu oğlumun kurduğu hayalleri onda hissediyorum. Oğlum gibi olamaz tabii hiç kimse ama oğlunun sıcaklığını onda hissediyorum bu role de çok yakıştı. Çekilen filmi merakla bekliyorum. Tabii biraz zor olacak benim için. Eren’in yaşadığı zorlukları hayat hikayesini bir daha göreceğim. Ama benim oğlumu unutmadıkları için, tekrar alıp canlandırdıkları için herkese çok teşekkür ederim ifadelerini kullandı. Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik 'İyi ki Varsın Eren' filmi için geri sayım: O acı sahne şehadetinin yıldönümünde çekildi PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in hayatlarının konu edindiği 'Kesişme; İyi ki varsın Eren' filminin çekimleri sürüyor. Nevşehir ve Hatay illerinin yanı sıra Maçka ilçesinde de süren çekimlerde Eren Bülbül'ün şehit olduğu sahnenin çekimleri şehadetinin yıldönümüne denk getirildi.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

GÜNDEM Şehit Eren Bülbül doğum gününde unutulmadı: İyi ki varsın Eren bu millet seni asla unutmayacak

GÜNDEM Eren Bülbül vefatının üçüncü yılında da unutulmadı: Kabri ziyaretçi akınına uğruyor

HAYAT Tüm Türkiye ‘İyi ki varsın Eren!’ diyor: Şehit Eren Bülbül'ün o paylaşımının üzerinden 4 yıl geçti







