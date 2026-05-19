Şehit polisler uğurlandı

Çorlu’da önceki gün Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi’ndeki bir iş merkezinde kavga ihbarı yapılmış, ihbara giden polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç, şüpheli Orhan Altan’ın (24) açtığı ateş sonucu şehit olmuşlardı. Hacı Mehmet Şirikçi Camii’nde gerçekleştirilen törene şehit polislerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende eşinin Türk bayraklı tabutuna sarılan Eda Tütüncüler, “Sen ölmedin canım eşim, evladımız bana emanet” diyerek gözyaşı döktü. Eda Tütüncüler ile oğlu Ege Miraç’ın şehidin tabutunu omuzlaması törende duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Şehit Erkan Tütüncüler’in naaşı, törenin ardından Çorlu Şehitliği’nde toprağa verildi. Şehit polis Koç’un naaşı ise memleketi Van’da toprağa verilmek üzere Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’na götürüldü.