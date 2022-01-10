Şehitlerimizi yüreğimize gömdük: Cenaze namazını ağabeyi kıldırdı

Akçakale şehitleri son yolculuklarına uğurlandı. Şanlıurfa Akçakale ilçesinin Suriye sınır hattında PKK/YPG’li teröristler tarafından daha önce menfeze yerleştirilen patlayıcılar askeri aracın geçişi esnasında patlatılmış, alçak saldırıda P.Teğmen Murat Alyakut (26), P.Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar (22) ve P.Onbaşı Enes Koç (21) şehit düşmüştü. 3 şehidin Türk bayrağına sarılı naaşları, dün GAP Havalimanı’nda düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi.
GÖZYAŞLARI SEL OLDU
- Şehit Murat Alyakut Kahramanmaraş’ta, Ertuğrul Ulupınar Mersin’de, Enes Koç ise İstanbul’da gözyaşları arasında dualarla toprağa verildi. Cenaze törenlerinde gözyaşları sel oldu, binlerce kişi “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları attı. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesindeki törende şehidin eşi Gülsüm Alyakut’un tabuta sarılıp ağlaması yürekleri dağladı. Ulu Cami’deki cenaze namazını şehidin imam olan ağabeyi Musa Alyakut kıldırdı. Acılı ağabey, “Allah bizlere şehit kardeşi olmayı nasip eyledi. Cenab-ı Hak kardeşimi bizlere şefaatçi eylesin” diye dua etti. İstanbul’daki törene ise Mersin ve Adana’nın kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri için Türkiye’ye gelen bir grup Azerbaycan askeri de katıldı.
3 terörist etkisiz
Irak ve Suriye’de PKK’lı 3 terörist öldürüldü. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 1 PKK’lı etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde sürdüğünü vurguladı.