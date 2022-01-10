Şehitlerimizi yüreğimize gömdük: Cenaze namazını ağabeyi kıldırdı

Spor

Beşiktaş sonunu getiremedi: Rize'de 4 gol atıldı 2 kırmızı kart çıktı

Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci yarısına Çaykur Rizespor maçıyla başladı. Siyah beyazlılar mücadelede iki kez öne geçmesine rağmen sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Rizespor'da Gökhan Gönül, Beşiktaş'ta ise Montero mücadelede kırmızı kart gördü ve iki takım da karşılaşmayı 10 kişi tamamladı. Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçına ilk 11'de başlayan 17 yaşındaki Emirhan İlkhan kariyerinin ilk resmi golünü atarken gecenin dikkat çeken ismi oldu.