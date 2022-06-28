Sel nedeniyle boşaltılmıştı: Bozkurt Devlet Hastanesi yeniden hizmet vermeye başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarının ardından barajda doluluk yüzde 100’ü geçti. Düzce Valisi Cevdet Atay ise Hasanlar Barajı’nda henüz herhangi bir riskin söz konusu olmadığını belirterek, \"Hasanlar Barajında arkadaşlarımız ile incelemelerde bulunduk. Orada şu anda herhangi bir risk söz konusu değil. Bugün itibari ile daha 40 milyon metreküpe yakın bir boşluğu bulunuyor. Herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil şu anda. Tamamen riskli anlamına gelmiyor. Şu anda doluluk oranı tam ama 40 milyon metreküpe yakın boş hacmi söz konusu. Arkadaşlarımın bana aktarmış olduğu bilgilere göre\" dedi.