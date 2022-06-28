Sel nedeniyle boşaltılmıştı: Bozkurt Devlet Hastanesi yeniden hizmet vermeye başladı

Kastamonu’yu etkisi altına alan yoğun yağış sebebiyle alınan tedbirler çerçevesinde Bozkurt ilçesindeki İlçe Devlet hastanesi sabah saatlerinde tahliye edilmişti.
İlçede yağışın etkisini yitirmesinin ardından, Bozkurt Devlet Hastanesi yeniden hizmet vermeye başladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sel baskını ihtimaline karşı rutin hizmetlerine bu sabah tedbiren ara veren Bozkurt Devlet Hastanemiz saat 21.00 itibarıyla hastalarımıza kapılarını açtı” ifadelerine yer verdi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kırmızı uyarı verdiği illerden Zonguldak’da sağanak etkisini öğleden beri sürdürüyor.
. Öğle saatleri itibarıyla aniden yağan yağmur belirli aralıklarla yağınca Alaplı Çayı’nda aniden su seviyesi yükseldi.
Taşma noktasına gelen dereler ilçede tedirginlik oluştururken, dere yatağına yakın bölgelerde bulunan vatandaşlar tedbir amaçlı uyarıldı.
Öte yandan, Alaplı şehir içinde ise öğle saatlerinde aniden başlayan ve gün boyunca yağan aşırı yağış Alaplı’da sel felaketine yol açtı.
Birçok dere yataklarında yollar sular altında kaldı, çökme tehlikesine karşı şehir içinden geçen eski köprü ise güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı.
Ak Parti Alaplı İlçe Başkanı Yaşar Karacan, sel tehlikesi geçiren Alaplı köprüsünde incelemelerde bulunarak, Kaymakamlık, kurumlar önlemlerini aldıklarını söyledi. Karacan: ”Gördüğünüz gibi son yıllarda en son yağışlarını yaşıyoruz. Köprü ise 1 metreye kadar yaklaştı. Can ve mal kaybı olmaması için devletimizin tüm birimleri ayakta. İnşallah hiçbir olumsuzluk yaşanmaması için uğraşıyoruz.Özellikle sel baskınından etkilenebilecek dere yataklarına yakın yerleşim oturanlar evlerinde kalmasın. Biz de vatandaşlarımızı uyarıyoruz, tüm uyarılara ve alınan tedbirlere rağmen sakın evlerine girmesinler. İnşallah bu sel olayını en az zararla atlatacağımızı düşünüyorum” dedi.
Alaplı halkı geceyi sel korkusuyla ayakta geçirdi
Sel korkusuyla geceyi ayakta geçirdiler: Sakın evlerinize girmeyin
Zonguldak'ın Alaplı ilçesine aralıksız yağan yağmurun ardından vatandaşlar sel korkusuyla geceyi ayakta geçirdi. Su debisi yükselen Şehir içi Köprüsü ise tedbir amacı trafiğe kapatıldı. Yetkililer ise vatandaşara evlerine girmemeleri yönünde çağrıda bulunuyor.
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Yığılca ilçesinde aralıksız süren sağanak nedeniyle dereler taştı ve su baskınları oluştu.
İlçede sağanağın ardından Aksu-Kırık Köprüsü yıkıldı, Karakaş ve Çiftlik Sapağı Köprüsü taştı. Ayrıca taşmak üzere olan Melen Çayı Köprüsü, Ahmetçiler Deresi Köprüsü'nde tedbir alındı.
Hocaköy, Hacıyeri, Hocatman, Yılgın, Tıraşlar, Refikler ve Dibektaş köylerinde heyelanlar meydana geldi.
Ağaç göçüğü, heyelan ve su taşkınları nedeniyle Alaplı-Yığılca kara yolu ve Yedigöller grup yolu ulaşıma kapandı.
Yedigöller grup yolu Bekirler Altı Melenkıyısı mevkisinde meydana gelen heyelan ve su taşkınları sonrası Yılgın, Çukurören, Gaziler, Çiftlik, Hocaköy, Karakaş, Mengen, Yoğunpelit ve Yaylatepe köyleriyle ulaşım kesildi.
Heyelan riski sebebiyle Tıraşlar köyünde 8 haneden 22, Yılgın köyünde 5 haneden 9, Yağcılar köyünde 4 haneden 12 vatandaş evlerinden tahliye edildi.
Yığılca ilçesi Hoşafoğlu Köyü Muhtarı Yeter Şener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde ikindi saatlerinde başlayan yağışın akşam saatlerinde çoğaldığını ve yatsı ezanından sonra suyun Aksu Mahallesi'nde bulunan köprüyü aştığını söyledi.<br><br>Kırık köyüyle ulaşımın kesildiğini dile getiren Şener, \"Sabahleyin köprünün ne durumda olacağına bakacağız. Köprünün korkulukları gitti. Şu anda evlerde bir hasar yok.\" dedi.<br><br>Yağcılar köyünde bulunan dere yatağındaki ağaç, kum ve çakılla tıkanan köprüde İlçe Özel İdaresi ekipleri çalışma yaptı.<br><br>Öte yandan Akçakoca ilçe merkezi Çuvallı mevkisi su altında kaldı. 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda yer alan köprünün zarar görmemesi belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Düzce’de etkili olan şiddetli yağış ile beraber Hasanlar Barajı doldu. Düzce Valisi Cevdet Atay, barajın dolu olduğunu fakat herhangi bir risk söz konusu olmadığını belirtti.
Düzce’nin Yığılca ilçesinde tarım faaliyetlerine su sağlayan Hasanlar Barajı’nda aşırı yağışlar sonrasında doluluk yüzde 100’e ulaştı. Sulama ve taşkın kontrolü amacıyla 1972’de Yığılca ilçesi Küçük Melen Çayı üzerinde inşa edilen baraj, 80 metre yüksekliğe sahip. Bu özelliğiyle kentte bulunan iki aktif barajın büyüğü olan Hasanlar Barajı, 26 bin 450 hektarlık alana sulama hizmeti veriyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarının ardından barajda doluluk yüzde 100’ü geçti. Düzce Valisi Cevdet Atay ise Hasanlar Barajı’nda henüz herhangi bir riskin söz konusu olmadığını belirterek, \"Hasanlar Barajında arkadaşlarımız ile incelemelerde bulunduk. Orada şu anda herhangi bir risk söz konusu değil. Bugün itibari ile daha 40 milyon metreküpe yakın bir boşluğu bulunuyor. Herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil şu anda. Tamamen riskli anlamına gelmiyor. Şu anda doluluk oranı tam ama 40 milyon metreküpe yakın boş hacmi söz konusu. Arkadaşlarımın bana aktarmış olduğu bilgilere göre\" dedi.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde dere yataklarındaki evlerinden tahliye edilen vatandaşlara battaniye dağıtıldı.
Yığılca Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü ekipleri, Yağcılar, Yılgın ve Tıraşlar köyündeki dere yataklarının yükselmesinin ardından evlerinden güvenli bölgeye tahliye edilen 17 haneden 43 vatandaşa destek oluyor.
Arazi araçlarıyla ulaşımın zor olduğu köylere gelen ekipler, vatandaşlara battaniye dağıttı.
Yağcılar Köyü Muhtarı Özkan Gül, AA muhabirine, akşam saatlerinde sağanağın şiddetini artırdığını söyledi.
Derenin taşarak köprüyü aştığını ifade eden Gül, şöyle konuştu:<br><br>\"Köyde dere yataklarında bulunan evleri tahliye ettik. Vatandaşları daha güvenli bölgeye aldık. Yağmur şiddetini artırdıktan sonra su biraz daha çekildi. Sonra AFAD'a bilgi verdik. AFAD ekipleri evinden tahliye olan vatandaşlarımızın isteklerini sordu. Onların ihtiyaçlarını giderdik. Heyelan tehlikesi bulunan bir evde yaşayan vatandaşları da güvenli bölgeye aldık. Şu an yağmur şiddetini azalttığı için dere yatakları güvenli hale geldi. Sağanak uyarısı devam ettiği için teyakkuzda bekliyoruz. Ekipler de bu konuda bizlere yardımcı oluyor. Köyümüzde 5 haneyi güvenli bölgeye aldık.\"
Vatandaşlardan Emine Kuşçu ise yağışın birden su çoğaldığını belirterek, \"Dört gündür yağmur yağıyor. Su çoğalınca ben de akşam korktum yukarıya doğru çıktım. Çok şükür evimizi su basmadı. Yağmur şiddetli geldi su bir anda bastırdı. Oradan ayrıldım şu anda eltimde kalıyorum.\" ifadelerini kullandı.
Düzce'de sel felaketi: Dokuz köy yolu kapandı 17 ev boşaltıldı
Düzce'nin Yığılca ve Akçakoca ilçelerinde etkili olan sağanak sonrası, 1 köprü yıkıldı, 2 köprüde taşkın oluştu, Alaplı-Yığılca kara yolu ve Yedigöller grup yolu ile 9 köy yolu kapandı, 17 ev boşaltıldı, 43 vatandaş tahliye edildi.
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Kaza, Kastamonu-Ankara çevreyolu Kurubenzinlik kavşağında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Kastamonu’dan Ankara’ya gitmek için saat 22.00 sıralarında yola çıkan, 42 SY 617 plakalı, Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole uçtu.
Kazada 1’i ağır 19 kişi yaralanırken, ismi öğrenilemeyen yedek şoförün de hayatını kaybettiği tespit edildi.
Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ile itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi ise incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı 1 ölü, 19 yaralı
Kastamonu'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: Bir ölü 19 yaralı var
Kastamonu'da sağanak yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan yolcu otobüsündeki yardımcı şoför hayatını kaybetti, 1'i ağır 19 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.