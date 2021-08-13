Sel nedeniyle tahliye edilen Ayancık Devlet Hastanesi için seferberlik

Şiddetli yağış sonrası Ayancık Çayı'nın 11 Ağustos'ta taşmasıyla büyük bölümü sular altında kalan Ayancık'ta, Devlet Hastanesinin yeniden hizmete alınması için çalışma yürütülüyor.

KOMANDOLAR DESTEK VERİYOR

Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, kepçe, iş makineleri, vidanjörlerle hastanenin içindeki çamur, moloz ve suyu boşaltmaya çalışıyor. Çalışmalara kentteki komando birlikleri de destek veriyor. Temizlik çalışmalarının yanı sıra hastanenin zarar gören kısımları da onarılıyor.

Sel felaketinin ikinci gününde hastanede inceleme yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun talimatıyla hastanenin yeniden hizmet vermeye hazır hale getirilmesi için yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Karayolları ekipleri yollardaki çamurları temizlerken, DSİ görevlileri de Ayancık Çayı'nın kenarında biriken ağaç parçaları ve molozları kaldırıyor. Bölgedeki helikopterlerce selden etkilenen Babaçay köyüne arama kurtarma ekipleri götürüldü. Köyde mahsur kalanları tahliye çalışmaları da sürüyor.

REKLAM

TSK HASTALARI NAKLETMİŞTİ

Sel sularının getirdiği balçıkla kaplanan ve elektrik verilemeyen Aydıncık Devlet Hastanesindeki hastalar, sel felaketinin birinci günü UMKE tarafından tahliye edilerek, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterlerle Sinop Devlet Hastanesine nakledilmişti.