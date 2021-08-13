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SİNOP

Sel nedeniyle tahliye edilen Ayancık Devlet Hastanesi için seferberlik

Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan sel sonrası tahliye edilen Ayancık Devlet Hastanesi'nin yeniden hizmete girmesi için yoğun çaba gösteriliyor. Ekipler; kepçe, iş makineleri, vidanjörlerle hastanenin içindeki çamur, moloz ve suyu boşaltıyor. Çalışmalara kentteki komando birlikleri de destek veriyor. Hastanenin zarar gören kısımları da onarılıyor.

Haber Merkezi AA
Sel nedeniyle tahliye edilen Ayancık Devlet Hastanesi için seferberlik
Sinop Ayancık'ta selin ardından temizlik çalışmaları devam ediyor.

Şiddetli yağış sonrası Ayancık Çayı'nın 11 Ağustos'ta taşmasıyla büyük bölümü sular altında kalan Ayancık'ta, Devlet Hastanesinin yeniden hizmete alınması için çalışma yürütülüyor.

KOMANDOLAR DESTEK VERİYOR

Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, kepçe, iş makineleri, vidanjörlerle hastanenin içindeki çamur, moloz ve suyu boşaltmaya çalışıyor. Çalışmalara kentteki komando birlikleri de destek veriyor. Temizlik çalışmalarının yanı sıra hastanenin zarar gören kısımları da onarılıyor.

Sel felaketinin ikinci gününde hastanede inceleme yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun talimatıyla hastanenin yeniden hizmet vermeye hazır hale getirilmesi için yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Karayolları ekipleri yollardaki çamurları temizlerken, DSİ görevlileri de Ayancık Çayı'nın kenarında biriken ağaç parçaları ve molozları kaldırıyor. Bölgedeki helikopterlerce selden etkilenen Babaçay köyüne arama kurtarma ekipleri götürüldü. Köyde mahsur kalanları tahliye çalışmaları da sürüyor.

TSK HASTALARI NAKLETMİŞTİ

Sel sularının getirdiği balçıkla kaplanan ve elektrik verilemeyen Aydıncık Devlet Hastanesindeki hastalar, sel felaketinin birinci günü UMKE tarafından tahliye edilerek, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterlerle Sinop Devlet Hastanesine nakledilmişti.

Sular altındaki Ayancık'ta selin yol açtığı tahribat havadan görüntülendi
FOTOĞRAF 14
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Bölgede etkili olan şiddetli yağış nedeniyle ilçenin ortasından geçen Ayancık Çayı üzerindeki iki köprü yıkıldı.
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İlçe merkezindeki birçok ev, iş yeri ve araç sular altında kaldı.
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Ayancık Çayı'nın kenarında yer alan ve sular altında kalan Ayancık Sanayi Sitesi'nde 6 iş yeri yıkıldı.
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Selin yol açtığı tahribat drone ile havadan görüntülendi.
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Bölgeye gönderilen çok sayıda iş makinesi çalışma yapıyor. İlçeye su ve elektrik verilemiyor.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilçede helikopterle incelemelerini sürdürüyor.
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Babaçay Mahallesi'nde mahsur kalan vatandaşlar helikopterle Ayancık Devlet Hastanesi bahçesine getiriliyor.
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Sağlık sorunları olanlar Sinop Atatürk Devlet Hastanesine ambulanslarla sevk ediliyor.
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Diğer vatandaşlar ise yakınlarının, yanına ya da Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlara yerleştiriliyor.
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Sular altındaki Ayancık'ta selin yol açtığı tahribat havadan görüntülendi
Sinop'un Ayancık ilçesinde selin yol açtığı tahribat drone ile havadan görüntülendi. Ayancık Çayı üzerindeki iki köprü yıkıldı. İlçe merkezindeki birçok ev, iş yeri ve araç sular altında kaldı.
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